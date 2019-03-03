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Архиепископ Климент рассказал о своем задержании

Комментариев: 6
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент рассказал о деталях и причинах своего задержания.
Климент назвал причину задержания в Крыму
Климент назвал причину задержания в Крыму
pomisna.info

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент свое задержание расценивает как попытку не дать ему поехать к заключенному в России украинцу Павлу Грибу. Об этом в воскресенье, 3 марта, архиепископ рассказал по телефону из отделения полиции в Симферополе в прямом эфире Еспресо.TV.

В частности, Климент рассказал подробности своего задержания.

"После богослужения я отправился на автовокзал для того, чтобы поехать в Ростов и принять участие в судебном заседании по Павлу Грибу, а затем на следующий день, во вторник, посетить его в СИЗО и исповедовать,и причастить с разрешения суда. За 15 минут до отъезда автобуса, в котором я находился, подошел наряд полиции, попросили предоставить документы и показать вещи... После этого меня попросили пройти в дежурную часть при автовокзале, там продержали очень долго, отвезли в центральный райотдел полиции Симферополя", - рассказал священник.

Архиепископ также сказал, что ему кажется, что это спланированная акция по уничтожению церкви Киевского патриархата в Крыму и вытеснения его с аннексированного полуострова.

По его словам, сначала его обвинили в краже церковного имущества, а затем - в оскорблении чести и достоинства полицейских.

Ранее в ПЦУ заявили об угрозах священникам, которые покинули УПЦ МП.

 

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Теги: Крым, силовики, задержание, аннексия Крыма, Павел Гриб, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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доброчинець    03.03.2019, 21:37
Оценка:  +1
доброчинець
Воры на автобусах не ездят, а как Кирилл, на лексусе с охраной на двенадцати джипах.
Boxerogos    03.03.2019, 21:26
Оценка:  -6
Boxerogos
Ехал к Грибу его соборовать?
КульныйПэрэць    03.03.2019, 21:02
Оценка:  -4
КульныйПэрэць
У Климента на роже написано что он ворюга.
сергей11    03.03.2019, 21:08
Оценка:  +2
сергей11
Он уже на свободе, ватан. Твой ботокс очередной раз обоср...ся, утрись.
banderivets1    03.03.2019, 21:31
Оценка:  +3
banderivets1
Ты лучше почитай у кирюхи кремлёвскогр рожу. физиогнноми хренов.
сергей11    03.03.2019, 20:43
Оценка:  -1
сергей11
У русских полицейских, оказывается, есть честь и достоинство? Оксюморон какой-то..
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