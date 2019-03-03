Задержанного в Крыму архиепископа ПЦУ отпустили

Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента отпустили без составления протокола.

Задержанного в Крыму архиепископа ПЦУ Климента отпустили из райотдела полиции Симферополя. Об этом в воскресенье, 3 марта, на своей странице в сосети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, правоохранители не обнаружили никаких правонарушений.

"Только что мне позвонила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что в действиях задержанного во главе госфинуслуг архиепископа Климента не выявлено никаких нарушений. Поэтому в 20:00 по киевскому времени его должны отпустить", - написала Денисова.

О том, что архиепископа Климента отпустили, также сообщил адвокат Николай Полозов в соцсети Twitter.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!" - написал адвокат.

Ранее архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявил, что расценивает свое задержание как попытку не дать ему поехать к заключенному в России украинцу Павлу Грибу.

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