На Донбассе за сутки девять обстрелов, ранен боец

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены, один ранен. Также был сбит один беспилотник Орлан-10.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 10 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранение получил один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 4 марта.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг дважды обстрелял украинские позиции: из минометов калибров 120 и 82-мм – в районе Водяного; из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Гнутово.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты совершили семь обстрелов позиций подразделений ООС: из минометов калибра 120-мм – вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Хутор Вильный; из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов – около Новолуганского; из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Попасной; из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лобачева; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Крымского.

"Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, два сепаратиста были уничтожены, один ранен. Также был сбит один БПЛА типа Орлан-10.

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"С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120-мм позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь среди наших защитников нет", – добавили военные.

Напомним, 3 марта в зоне проведения ООС было зафиксировано семь обстрелов сепаратистов. Ранение получил один военнослужащий.

Как сообщалось 1 марта, нацгвардейцы сбили российский беспилотник Элерон.