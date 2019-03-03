Обыски в Полтавской ОГА: Нашли авто-взятку за 10 млн грн

По мнению следователей, взятки чиновникам ОГА платились деньгами, ценными гаджетами и элитными авто.

Детективы НАБУ подозревают, что председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко получил в качестве взятки от концерна Алви Род автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью около 10 млн грн. Сейчас авто оформлено на Вячеслава Кременчугского, которого руководитель Полтавской ОГА публично называл членом своей команды.

Об этом пишут Наші гроші.

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НАБУ провело обыски у чиновников Полтавской ОГА. Из судебных постановлений известно, что детективы подозревают в коррупции главу Полтавской ОГА Валерия Головко, его первого заместителя Андрея Песоцкого, советника последнего Александра Литвинова и начальника Департамента строительства Тимофея Голбана. По мнению следователей, те требовали и получали “откаты“ от подрядчиков, взятки платились деньгами, ценными гаджетами и элитными авто.

В ОГА заявили, что действия НАБУ - месть за расторжение соглашения с консорциумом Алви Род, а чиновники стали жертвами аферистов этой фирмы.

В судебном постановлении указано, НАБУ подозревает, что финдиректор консорциума Алви Род Альбер Уваров получил требование от первого заместителя председателя Полтавской ОГА Андрея Песоцкого приобрести для председателя ОГА Валерия Головко новый автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG в качестве подарка на его день рождения.

По данным следствия 16.11.2017 Уваров приобрел автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63, идентификационный номер (номер кузова) WDB4632721X281879, 2017 выпуска, черного цвета, стоимостью около 120 тыс. евро, и совершил тюнинговые работы в тюнинг-ателье Brabus, за которые заплатил еще около 170 тыс. евро. “Общая стоимость неправомерной выгоды, полученной Головко В.А., в виде автомобиля Mercedes-Benz AMG G 63, составляют примерно 320 тыс. евро“, - сообщили в НАБУ.

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НАБУ подозревает, чтобы избежать разоблачения правоохранителями Головко дал указание зарегистрировать авто на Кременчугского Вячеслава Ивановича. Регистрационный номер авто - ВИ3948СМ.

Вячеслав Кременчугский вместе со Светланой Радаевой и сыном председателя ОГА - Владимиром Головко, владеет ООО Полтавские энергетические транзиты.

Также издание уточняет, что Кременчугский около года занимал должность заместителя генерального директора по экономическому и социальному развитию тогда еще филиала НТКУ Лтава. Он уволился 1 августа 2016. Его сестра Людмила была первой женой Валерия Головко.

По данным открытой базы МВД, на Вячеслава Кременчугского зарегистрировано два автомобиля: Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Camry. Оба - 2017 выпуска и зарегистрированы в 2018 году. Mercedes-Benz был записан на Вячеслава Кременчугского 14 марта, а Toyota - 14 ноября.

Mercedes-Benz из постановления НАБУ привезли из-за границы и впервые зарегистрировали 28 декабря 2017. Это через две недели после дня рождения Валерия Головко. Затем автомобиль перерегистрировали 14 марта (дата совпадает со временем регистрации Geländewagen Кременчугского).

Стоимость авто - 150 тыс евро, еще 170 тыс евро было потрачено на тюнинг в ателье Brabus.

Кременчугский не подал декларацию при увольнении с Лтава, а Полтавские энергетические транзиты не опубликовали финансовую отчетность. Фирма существует с 2015 года и имеет разрешение только на торговлю электроэнергией. Контрактов с бюджетными организациями у нее нет.

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Стоит отметить, по данным Прозорро, концерн Алви Род в прошлом году получил заказ от департамента строительства Полтавской ОГА на эксплуатационное содержание дорог области, стоимость сделки составила 97 940 000 грн. Его действие закончилось в 2018 году. Учредителями концерна указаны ООО Алви Род, латвийское ООО Албуве и немецкие Коммандитное общество Бау КГ Райнбек и Коммандитное общество Баукг Ральштедт гмбх. Бенефициарами указаны азербайджанец Амедов Азер Юсиф оглы и немец Антониацци Берндт-Ральф.

Как сообщалось 22 февраля, Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Полтавской областной госадминистрации, в том числе, в кабинете первого заместителя главы ОГА Андрея Песоцкого.