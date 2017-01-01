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Депутаты-прогульщики: 58 нардепов не явились на 90% голосований с начала года

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Стали известны имена народных избранников, которые систематически игнорируют заседания Верховной Рады.
В списке прогульщиков известные политики
В списке прогульщиков известные политики
www.chesno.org

Общественное движение “Чесно” опубликовало список народных депутатов, которые систематически не являются на свое рабочее место. Итоги исследования неприятно удивляют.

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С начала 2019 года Верховная Рада провела 18 заседаний, спикер 304 раза объявлял голосование. Между тем, многие депутаты не считают нужным исполнять свои прямые обязательства.

Девять нардепов вообще ни разу не явились в Раду. Среди прогульщиков Дмитрий Ярош, Константин Жеваго и Дмитрий Добкин. В том числе нардепы, которые находятся под следствием или в бегах.

Тройка депутатов-прогульщиков
Тройка депутатов-прогульщиков
www.chesno.org

Два нардепа Вадим Рабинович и Валерий Дубиль проголосовали только один раз с 304.

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Между тем, присутствие депутатов в Раде за последние два месяца составило 77,6%, а на голосованиях - 41,1%.

259 депутатов пропустили половину голосований. Между тем, 58 депутатов пропустили 90% голосований.

Напомним, российский правозащитник переехал в Киев. Виктора Корба в России подозревают в оправдании терроризма за цитирование материалов судебного процесса.

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Теги: депутаты, Верховная Рада, голосования, заседания, явка
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