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Медведев не уверен в легитимности выборов в Украине

Комментариев: 13
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что предвыборная кампания в Украине резкая и грязная.
Россия готова к диалогу с новым президентом
Россия готова к диалогу с новым президентом
EPA/UPG

Дмитрий Медведев сообщил, что Москва готова к диалогу с Киевом, но не уверена, что им есть с кем говорить. Об этом политик заявил в интервью для болгарской газеты “Труд”.

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Премьер-министр РФ заявил, что Киев якобы нарушает демократические нормы при проведении предвыборной кампании. Несмотря на такие резкие заявления, Медведев отказался от конкретики.

Также российский премьер акцентировал, что Россия готова к переговорам с новыми властями, но при условии, что новый президент придет к власти честно, без фальсификаций.

Мы в России до сих пор не понимаем, с кем в Украине можно разговаривать, - сообщил Медведев.

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Премьер РФ не откидает вариант того, что результаты выборов в Украине могут быть признаны нелегитимными в России. Соответственно, о переговорах с новым президентом даже не стоит говорить.

Напомним, Россия продлила срок временного пребывания для жителей “ЛДНР“. Теперь жители “республик“ Донбасса могут до 180 суток непрерывно находиться на территории РФ с даты каждого въезда.

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Теги: выборы, переговоры, легитимность, Медведев, Россия, Украина
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Комментариев (13)
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Ехидный    04.03.2019, 11:38
Оценка:  0
Ехидный
Надо так, как на роисси - ваще никакого выбора
Letohradek    04.03.2019, 11:24
Оценка:  0
Letohradek
А кого ипёт мнение чиновника соседней страны?
SEMPENTY    04.03.2019, 11:10
Оценка:  +2
SEMPENTY
Кому вообще на хрен интересно что он там думает...
BROKER666    04.03.2019, 11:31
Оценка:  +1
BROKER666
оно не думает а воспроизводит, то что ему сказали... типа жирика или рашенСМИ
КимЧенПых    04.03.2019, 11:04
Оценка:  -3
КимЧенПых
можно немножко поспать
Ser7    04.03.2019, 10:59
Оценка:  +6
Ser7
Смешной чудак.
Заменителем ввп поработал немного - теперь о выборах в соседних странах рассуждает ....
ConcorD    04.03.2019, 10:36
Оценка:  -3
ConcorD
ГОЛОСУЙТЕ ЗА СМЕШКО ! )
ConcorD    04.03.2019, 10:36
Оценка:  +3
ConcorD
цыцьки бы под глазами убрал- спроси димарик у володи что такое ботокс!)))))))))))
Dezertir_    04.03.2019, 10:31
Оценка:  +2
Dezertir_
кто бы говорил ...
exolot    04.03.2019, 10:31
Оценка:  +9
exolot
Если играть годами в ротацию с Путиным тогда точно легитимно и следующие выборы проводить нет смысла все и так будут знать кто победит.
Eyyafyallayekyul    04.03.2019, 10:36
Оценка:  -9
Eyyafyallayekyul
Ну так возьми к примеру Меркель. Там вообще без ротации. Пиндосы только между своих двух партий выбирают...Так делают во всем мире. Не нужно было признавать власть после госпереворота.... Теперь нехрен похрюкивать...
Letohradek    04.03.2019, 11:34
Оценка:  +1
Letohradek
Только примат может утверждать о "перевороте" в Украине ))
Ехидный    04.03.2019, 11:37
Оценка:  0
Ехидный
Ну так и не похрюкивай, свинорылый
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