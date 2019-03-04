Медведев не уверен в легитимности выборов в Украине
Дмитрий Медведев сообщил, что Москва готова к диалогу с Киевом, но не уверена, что им есть с кем говорить. Об этом политик заявил в интервью для болгарской газеты “Труд”.
Читай также: Командующему ЧФ РФ объявили подозрение в захвате кораблей ВМСУ
Премьер-министр РФ заявил, что Киев якобы нарушает демократические нормы при проведении предвыборной кампании. Несмотря на такие резкие заявления, Медведев отказался от конкретики.
Также российский премьер акцентировал, что Россия готова к переговорам с новыми властями, но при условии, что новый президент придет к власти честно, без фальсификаций.
Мы в России до сих пор не понимаем, с кем в Украине можно разговаривать, - сообщил Медведев.
Читай также: Комики скоро будут править миром - Foreign Policy
Премьер РФ не откидает вариант того, что результаты выборов в Украине могут быть признаны нелегитимными в России. Соответственно, о переговорах с новым президентом даже не стоит говорить.
Напомним, Россия продлила срок временного пребывания для жителей “ЛДНР“. Теперь жители “республик“ Донбасса могут до 180 суток непрерывно находиться на территории РФ с даты каждого въезда.
Заменителем ввп поработал немного - теперь о выборах в соседних странах рассуждает ....