В Киеве ночью горели киоски

Причина возникновения пожара выясняется.

Один киоск сгорел полностью, а в три других повреждены ukrinform.ru

В Святошинском районе столицы ночью сгорел овощной киоск, еще три смежных торговых киоска повреждены.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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“4 марта в 00:19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в металлическом киоске на ул. Жолудева 4, в Святошинском районе столицы. На место происшествия немедленно были направлены спасатели 18 государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место происшествия огнеборцы установили, что пожар возник в киоске по продаже овощей и фруктов с распространением на смежные 3 торговых киоска. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 00:40 пожар локализован, а в 00:46 ликвидирован. В результате пожара один металлический киоск сгорел полностью, а в три других повреждены: витрина, торговое оборудование, оконные рамы площадью 40 кв. м. Погибших и травмированных нет.

Как сообщалось 3 марта, в Кривом Роге на рынке горели торговые ряды.