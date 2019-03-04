Минюст призвал все ветви власти вернуть "традиционные семейные ценности"

По мнению министра юстиции, надо начать уделять больше внимания семье и духовности.

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Одной из ключевых обязанностей всех ветвей власти является защита традиционных семейных ценностей. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на Четвертом ежегодном форуме семьи, передает пресс-служба ведомства.

Вопрос защиты семьи и детей - это вопрос национального масштаба, поскольку государство, которое не заботится о семейных ценностях, не имеет будущего, подчеркнул он.

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“Основами украинской нации есть семья и духовность. К сожалению, последние 25 лет государство не уделяло этим вопросом должного внимания“, - отметил Петренко. “Сейчас обязанность правительства, парламента и президента - возвращать традиционные семейные ценности и защищать их“, - подчеркнул он.

Петренко проинформировал, что в настоящее время около 3 миллионов украинских детей живут в неполных семьях. “Более того, во время регистрации новорожденных детей в 20 процентах случаев матери не указывают отцов“, - возмутился он.

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“Фактически каждый пятый ребенок в стране - без отца“, - добавил министр юстиции. По его словам, в рамках совместного проекта #ЧужихДітейНеБуває со Всеукраинским советом церквей удалось обеспечить выплату 4,6 млрд заложенности 550 тысячам детей, которые страдали от неуплаты алиментов.

Напомним, во французских школах вместо “отец“ и мать“ хотят писать “родитель“.