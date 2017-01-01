В Черкасской области хакер воровал деньги с банковских карт на лечение бабушки

Один из районных судов Черкасской области вынес приговор местному хакеру, который воровал данные банковских карт.

Хакер признал свою вину и покаялся перед судом Getty Images

Суду удалось выяснить, что житель Черкасской области временно не работал, поэтому семейные обстоятельства заставили его нарушить закон. Согласно приговору Смелянского суда, мужчину признали виновным в осуществлении преступления, предусмотренного ст. 361 УК Украины.

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На суде хакер полностью признал свою вину и рассказал, что купил в интернете программное обеспечение для вторжения в данные банковских карт. За него мужчина заплатил 1400 грн. Свой поступок мужчина объяснил тем, что у него были временные сложности с трудоустройством, а деньги были нужны срочно для лечения его больной бабушки.

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Подсудимый попросил суд вынести ему наказание в виде штрафных санкций. Суд учел искреннее раскаяние черкасского хакера. Согласно приговору, мужчина должен заплатить штраф в размере 10200 грн, а также 858 грн за судебную экспертизу.

Напомним, сотрудники банка продавали данные военных ВСУ через Telegram. Telegram-бот давал возможность НВФ “ЛДНР“ собирать разведывательную информацию о военнослужащих ВСУ.