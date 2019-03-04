Медведев заверяет, что РФ "хочет наладить" отношения с Украиной

По мнению российского премьера, это Киев ведет себя непредсказуемо и устраивает провокации.

Читай также: Медведев не уверен в легитимности выборов в Украине

Премьер РФ Дмитрий Медведев заверяет, что Россия “хочет наладить“ отношения с Украиной. Об этом он заявил в интервью болгарской газете “Труд“.

“Мы – соседи. У многих российских граждан там живут родственники. Как и у украинцев – в России. У нас общая история и культура. До недавнего времени были взаимовыгодные экономические отношения“, - отметил он.

Читай также: Медведев заподозрил “худшее“ на выборах в Украине

Медведев добавил, что теперь ситуация стала очень непростой и, чтобы ее изменить, нужны шаги навстречу друг другу. “Однако Киев ведет себя так, что делать какие-то прогнозы сложно. Из Киева в наш адрес постоянно звучат надуманные обвинения“, - подчеркнул премьер РФ.

“Организуются провокации, как это было в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Российский фактор откровенно используют, чтобы отвлечь внимание избирателей от провалов во внутренней политике“, - добавил он.

Читай также: Командующему ЧФ РФ объявили подозрение в захвате кораблей ВМСУ

По мнению Медведева, украинцев сознательно отвлекают от жертв среди гражданского населения в Донбассе и от разрухи в экономике. Складывается впечатление, что если бы не Россия, то Петру Порошенко, который баллотируется на второй срок, просто не о чем было бы говорить с людьми“, - говорит политик.

“Если он не может вести диалог со своим народом, то вряд ли сможет вести переговоры с руководством соседнего государства“, - считает Медведев.