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Медведев заверяет, что РФ "хочет наладить" отношения с Украиной

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По мнению российского премьера, это Киев ведет себя непредсказуемо и устраивает провокации.
Медведев назвал провокацией проход украинских кораблей по Керченскому проливу
Медведев назвал провокацией проход украинских кораблей по Керченскому проливу
EPA/UPG

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Премьер РФ Дмитрий Медведев заверяет, что Россия “хочет наладить“ отношения с Украиной. Об этом он заявил в интервью болгарской газете “Труд“.

“Мы – соседи. У многих российских граждан там живут родственники. Как и у украинцев – в России. У нас общая история и культура. До недавнего времени были взаимовыгодные экономические отношения“, - отметил он. 

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Медведев добавил, что теперь ситуация стала очень непростой и, чтобы ее изменить, нужны шаги навстречу друг другу. “Однако Киев ведет себя так, что делать какие-то прогнозы сложно. Из Киева в наш адрес постоянно звучат надуманные обвинения“, - подчеркнул премьер РФ. 

“Организуются провокации, как это было в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Российский фактор откровенно используют, чтобы отвлечь внимание избирателей от провалов во внутренней политике“, - добавил он. 

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По мнению Медведева, украинцев сознательно отвлекают от жертв среди гражданского населения в Донбассе и от разрухи в экономике. Складывается впечатление, что если бы не Россия, то Петру Порошенко, который баллотируется на второй срок, просто не о чем было бы говорить с людьми“, - говорит политик. 

“Если он не может вести диалог со своим народом, то вряд ли сможет вести переговоры с руководством соседнего государства“, - считает Медведев.

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Теги: Медведев, Украина, РФ, Порошенко, Керченский пролив
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