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Экс-мэр Полтавы стал виновником ДТП: потерпевшие собираются в суд

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Бывший мэр Полтавы Александр Мамай стал виновником жуткого ДТП. Из-за его неосторожности столкнулись несколько транспортных средств.
Полиция не явилась на место ДТП
Полиция не явилась на место ДТП
npu.gov.ua

Александр Мамай 1 марта стал виновником ДТП, в результате которого травмировались пассажиры маршрутки. О ситуации потерпевшие рассказали журналистам Подробностей.

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Оказалось, экс-мэр пересек двойную сплошную полосу. В результате произошло столкновение его автомобиля Toyota с маршруткой и автомобилем Reno.

От удара травмировались несколько пассажиров маршрутки, а также сам Мамай. Очевидцы говорят, что экс-мэр был весь в крови, поскольку ударился головой о лобовое стекло.

Чиновник не выходил с автомобиля, только несколько раз открывал дверь своего транспорта и спрашивал охранника нет ли жертв. В свою очередь охранник Мамая зашел в салон маршрутки и с ухмылкой осматривал пассажиров.

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Интересно, что ДТП не было зафиксировано сотрудниками полиции. Потерпевшие собираются обращаться в суд.

Напомним, в Киеве четыре иностранца пострадали в ДТП. В салоне между водителем и пассажирами произошел конфликт, из-за которого водитель вышел из машины и пошел пешком. Его место занял один из пассажиров.

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Теги: ДТП, жертвы, пострадавшие, экс-мэр
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