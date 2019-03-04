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Детей кормят едой с тараканами: Денисова проверила интернат в Одессе

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Зафиксированы многочисленные случаи буллинга детей.
Жалобы детей о еде с тараканами подтвердила проверка
Жалобы детей о еде с тараканами подтвердила проверка
depositphotos.com

Представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека и общественные деятели осуществили мониторинговый визит в Центр социально-психологической реабилитации детей в Одесской области. По результатам посещения были сделаны выводы, что работники Центра  издеваются над детьми и кормят их едой с тараканами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, передают Українськi Новини.

Группа заявляет, что в учреждении дети живут в условиях приближенных к тюремным.

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"Зафиксированы многочисленные случаи буллинга детей, как со стороны администрации, так и со стороны других детей, на которые не реагирует руководство", - написано в сообщении.

Кроме того, нарушается приватность детей, в частности администрация наблюдает за детьми во время принятия душа и ограничивает его прием до 1 раза в неделю, а они лишены возможности носить свои собственные вещи и вынуждены носить выданную одежду.

Зафиксированы случаи неудовлетворительного состояние оказания медпомощи и жалобы на невозможность отправления заявлений о преступлениях в полицию.

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"Большинство детей жаловалось на еду с тараканами, волосами, что нашло подтверждение на момент проверки. Дети лишены возможности получать любые передачи от родственников", - подчеркивает группа.

Их заставляют посещать воскресную церковную школу и применяются наказание в виде физических упражнений.

Омбудсмен добавляет, что дети не имеют возможности пользоваться мобильными телефонами, интернетом и карманными средствами, а также их ежедневно безосновательно обыскивают на предмет "запрещенных вещей".

Как сообщалось 3 марта, в Одессе детский интернат “тюремного типа“ ожидают ряд проверок.

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Теги: интернат, Одесса, буллинг, издевательства, дети, таракан
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    04.03.2019, 11:59
Оценка:  +3
zadneprohodchik
Рошения
VSHIVANKA    04.03.2019, 11:52
Оценка:  +4
VSHIVANKA
ЖЫТЫ ПО НОВОМУ !!!
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