Бывший мэр Славянска снова попала в больницу

Заседание по делу Нели Штепы перенесли на 12 марта из-да обострения хронической болезни у подозреваемой.

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Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы на 12 марта. Об этом сообщил адвокат Александр Тананакин, передает УНН.

Причиной стала госпитализация Штепы, пояснил он. “Перенесли на 12 марта в связи с тем, что ее госпитализировали“, - отметил Тананакин.

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Адвокат добавил, что бывшего мэра госпитализировали в связи с обострением хронической болезни.

Штепа обвиняется по части 3 статьи 110 УК в посягательстве на территориальную целостность, что повлекло гибель людей и по части 1 статьи 258-3 УК - в создании террористической группы или организации.

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В списке действий, вменяемых экс-мэру Славянска - призывы к изменению границ Украины, содействие проведению псевдореферендума на Донбассе, создание условий для деятельности террористов там же. Штепа может получить пожизненное. В прошлом году ее уже госпитализировали с инсультом.

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Напомним, в ноябре прошлого года Тананакин сообщал, что Неля Штепа слегла с инсультом.