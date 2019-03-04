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ПЦУ готова создать викариат для румын

Комментариев: 5
Для украинцев в Румынии подобный викариат уже действует.
Епифаний готов выполнить требования Румынской церкви
Епифаний готов выполнить требования Румынской церкви
EPA/UPG

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Православная Церковь Украина готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская Церковь для признания ПЦУ. Об этом рассказал предстоятель церкви митрополит Епифаний “Украинской правде“.

Он считает приемлемым создание внутри ПЦУ викариата для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

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“Конечно. Нужно вести переговоры. Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы“, - отметил он.

“И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской Церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся украинцы. Почему нам не предоставить такую ​​же возможность для румын? “, - заявил митрополит.

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“Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская Церковь признает нашу автокефалию“, - добавил предстоятель ПЦУ.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанного в Крыму архиепископа ПЦУ отпустили.

Кроме того, Сербская православная церковь ранее отказалась признавать Православную Церковь Украины.

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Теги: Епифаний, ПЦУ, РУмыния, Украина, православие, автокефалия
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Комментариев (5)
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prontozaurus    04.03.2019, 12:42
Оценка:  -2
prontozaurus
А цо таке Румунська церква? Це така зашифрована назва, чи бігмір на взводє? Тобто, це яка церква:католицька, православна чи ще які там бувають?
nibumbum    04.03.2019, 12:28
Оценка:  +2
nibumbum
Все правильно сказал, договориться можно всегда, было бы желание.
lav2    04.03.2019, 12:12
Оценка:  0
lav2
А викариат из числа ПЦУ или УПЦ?
Предаторр    04.03.2019, 12:02
Оценка:  +1
Предаторр
Всё правильно,ведь тогда Румыния ничего не признает.А за выгоду-пожалуйста.Выгода-рулит!)) ))))))))
BROKER666    04.03.2019, 12:42
Оценка:  0
BROKER666
ты п0ц или да? - "потому что на территории Румынской Церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся украинцы"
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