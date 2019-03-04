ПЦУ готова создать викариат для румын

Для украинцев в Румынии подобный викариат уже действует.

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Православная Церковь Украина готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская Церковь для признания ПЦУ. Об этом рассказал предстоятель церкви митрополит Епифаний “Украинской правде“.

Он считает приемлемым создание внутри ПЦУ викариата для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

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“Конечно. Нужно вести переговоры. Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы“, - отметил он.

“И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской Церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся украинцы. Почему нам не предоставить такую ​​же возможность для румын? “, - заявил митрополит.

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“Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская Церковь признает нашу автокефалию“, - добавил предстоятель ПЦУ.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанного в Крыму архиепископа ПЦУ отпустили.

Кроме того, Сербская православная церковь ранее отказалась признавать Православную Церковь Украины.