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В храмы ПЦУ пустят в мини-юбках и шортах, но кабинки для исповедей не поставят

Комментариев: 7
Все католические традиции перенимать не будут, но правила станут более демократичными.
В храмы ПЦУ можно будет ходить в свободной одежде
В храмы ПЦУ можно будет ходить в свободной одежде
ukrinform.ua

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Православная церковь Украины будет больше служить на украинском языке, не будет выгонять из храмов людей не только без платков или длинных юбок, но и в шортах. Об этом пишет Сегодня.ua.

В то же время католическую традицию об отдельной кабинке для исповеди перенимать не будут.

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Что касается языка, в Спасо-Преображенском соборе протоиерей Андрей Дудченко читает Херувимскую песню на церковнославянском языке. Эту же литургию он служит и на украинском - теперь каждый день вместо раза в неделю. Как поясняет Дудченко, верующие должны понимать, что читает священник.

Представитель Епифания Иван Сидор заверил, что насильно на украинский язык все служения не переведут хотя бы потому, что в некоторых приходах нет богослужебной литературы на госязык.

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Добавят, как ранее обещал Епифаний, в храмы и сидячие места. В то же время в храм Малая София, где уже поставили лавки, не пускают с детской коляской. Не будет и помещений для исповеди, как у католиков.

“Закрытое помещение, отдельная кабинка - это католическая традиция. Улучшать условия мы не можем. Если у тебя есть внутреннее желание исповедоваться, тебе безразлично, где эта исповедь пройдет“, –  заверил Сидор.

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Тем временем Георгий Коваленко стал первым священником, который отказался от рясы в быту. “Когда я еду за ребенком в школу, я должен выглядеть как отец. Когда я иду в аудиторию, чтобы преподавать, я должен выглядеть, как преподаватель. Не крест на груди тебя делает священником“, –  пояснил он.

Подтверждает Иван Сидор и то, что храм теперь пустят в короткой юбке или шортах, но просит не перегибать палку. “Если человек не планировал идти в храм. Например, это туристы. Шел человек на работу и увидел святыню. Мужчина в шортах или женщина без платка. Священники не должны выгонять такого человека из храма“, - пояснил он.

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Напомним, ранее в интервью Епифаний объяснил, почему нельзя выгонять из рама женщину без головного убора.

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Теги: ПЦУ, правила, храмы, лавки, коляски, язык, кабинки, исповедь
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Комментариев (7)
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designandrey65    04.03.2019, 12:59
Оценка:  -1
designandrey65
Это еще раз доказывает , что сатанистская церковь... скоро голыми ходить разрешат, совсем совесть и веру потеряли.
ГyнВсемогущий    04.03.2019, 12:55
Оценка:  -2
ГyнВсемогущий
Ну слава Богу!Теперь Петя-Петушок сможет молиться в своей церкви стоя на коленях в мини-юбке!
VSHIVANKA    04.03.2019, 12:44
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ПИ.ДОРОВ ВЕНЧАТЬ БУДУТ ?
BROKER666    04.03.2019, 12:54
Оценка:  0
BROKER666
лично для тебя сделают исключение
Предаторр    04.03.2019, 12:37
Оценка:  0
Предаторр
А ещё в ПЦУ-Псевдо Церковь Украины обещают пускать с вибратором в пизде и с анальными шариками в жoпе.Ведь всё равно нормальные люди в этот Педин притон ходить не будут.
weightless    04.03.2019, 12:41
Оценка:  -3
weightless
Неужели при входе в храм РПЦ
у Вас проверяют наличие шариков?
prontozaurus    04.03.2019, 12:33
Оценка:  -2
prontozaurus
Зараз ватандертальці налетять із своїм розумінням бога та церкви.
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