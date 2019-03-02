Список 42: Число кандидатов в президенты сократилось

Дмитрий Гнап все же снимет свою кандидатуру с выборов, а его партия выходит из гонки.

Второй кандидат тоже снимается с выборов, в рекордном бюллетене останется 42 кандидата facebook.com/gnap.ua

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Партия “Сила людей“ решила отозвать своего кандидата на выборах президента Дмитрия Гнапа. Об этом пишет “Детектор медиа“.

Сам Гнап отметил, что подчинится решению партии, принятому 2 марта на XI Всеукраинском съезде партии в Днепре.

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При этом решения о поддержке единого кандидата от оппозиции Анатолия Гриценко партия не приняла. “Мы решили, что Гнап должен отозвать свою кандидатуру, а также решили, что партия выходит из президентской гонки“, - отметил нардеп Остап Еднак.

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“По поддержке единого кандидата от демократических сил, мы решение пока не приняли“, - добавил он.

Ранее Гнап заявил, что готов сняться с выборов в пользу Анатолия Гриценко, как это уже сделал Андрей Садовый, но он дождется решения партии.