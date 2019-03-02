Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Список 42: Число кандидатов в президенты сократилось

Комментариев: 0
Дмитрий Гнап все же снимет свою кандидатуру с выборов, а его партия выходит из гонки.
Второй кандидат тоже снимается с выборов, в рекордном бюллетене останется 42 кандидата
Второй кандидат тоже снимается с выборов, в рекордном бюллетене останется 42 кандидата
facebook.com/gnap.ua

Читай также: СБУ усилила работу контрразведки в связи с выборами

Партия “Сила людей“ решила отозвать своего кандидата на выборах президента Дмитрия Гнапа. Об этом пишет “Детектор медиа“. 

Сам Гнап отметил, что подчинится решению партии, принятому 2 марта на XI Всеукраинском съезде партии в Днепре.

Читай также: Организаторы “избирательной сетки“ готовы были потратить $82 млн - СБУ

При этом решения о поддержке единого кандидата от оппозиции Анатолия Гриценко партия не приняла. “Мы решили, что Гнап должен отозвать свою кандидатуру, а также решили, что партия выходит из президентской гонки“, - отметил нардеп Остап Еднак.

Читай также: Спасатели проверяют участки и учатся реагировать на ЧП на выборах

“По поддержке единого кандидата от демократических сил, мы решение пока не приняли“, - добавил он.

Ранее Гнап заявил, что готов сняться с выборов в пользу Анатолия Гриценко, как это уже сделал Андрей Садовый, но он дождется решения партии.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь