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Убийственная любовь: появились шокирующие детали убийства девушки в Харькове

Комментариев: 6
Родные и друзья убитой в Харькове девушки рассказали шокирующие детали происшествия.
Парня нашли у друга
Парня нашли у друга
скриншот из видео

Вечером, 2 марта, 16-летний житель Харькова убил 14-летнюю девушку, которая накануне его бросила. Друзья и одноклассники убитой рассказали шокирующие детали убийства, передает Город Х.

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Известно, что 16-летний парень вечером 2 марта позвал свою бывшую девушку на встречу. С собой он прихватил кухонный нож. Бывшие влюбленные поссорились и парень нанес девушке 10 ножевых ударов. После чего скрылся с места убийства.

Жители соседнего дома услышали крики и вызвали скорую помощь. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью. Жертва скончалась от сильного кровотечения.

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Стало известно, что несовершеннолетний убийца после преступления побежал к своему другу, где его и нашла полиция спустя несколько часов.

К слову, пара была вместе 2,5 года. Расстались влюбленные 14 февраля, но парень пытался вернуть свою любимую.

Напомним, В Харькове подросток зарезал свою бывшую 14-летнюю девушку. Парень нанес своей бывшей возлюбленной 10 ножевых ранений.

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Теги: убийство, Харьков, детали, ножевые ранения
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Комментариев (6)
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SEMPENTY    04.03.2019, 13:12
Оценка:  +1
SEMPENTY
Ну придурок... из зоны вероятно уже не вернется....
Дром    04.03.2019, 12:48
Оценка:  +4
Дром
Ей 14!!!! пара вместе 2,5 года!!!! Вы простите. но куда родители "Джульеты" смотрели?
korvin_ral    04.03.2019, 13:02
Оценка:  -1
korvin_ral
А что такого-то ?
GreenPeace!    04.03.2019, 12:43
Оценка:  +2
GreenPeace!
Девушка в 14 лет,выглядит старше,чем я в 35
GreenPeace!    04.03.2019, 12:44
Оценка:  +1
GreenPeace!
Я в 17 лет первый раз поцеловалась,нафига себе молодежь пошла
ВосставшийИзБана    04.03.2019, 13:00
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ну так в 15 хотят выглядеть на 35, а в 35 на 15.
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