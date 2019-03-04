Убийственная любовь: появились шокирующие детали убийства девушки в Харькове

Родные и друзья убитой в Харькове девушки рассказали шокирующие детали происшествия.

Парня нашли у друга скриншот из видео

Вечером, 2 марта, 16-летний житель Харькова убил 14-летнюю девушку, которая накануне его бросила. Друзья и одноклассники убитой рассказали шокирующие детали убийства, передает Город Х.

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Известно, что 16-летний парень вечером 2 марта позвал свою бывшую девушку на встречу. С собой он прихватил кухонный нож. Бывшие влюбленные поссорились и парень нанес девушке 10 ножевых ударов. После чего скрылся с места убийства.

Жители соседнего дома услышали крики и вызвали скорую помощь. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью. Жертва скончалась от сильного кровотечения.

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Стало известно, что несовершеннолетний убийца после преступления побежал к своему другу, где его и нашла полиция спустя несколько часов.

К слову, пара была вместе 2,5 года. Расстались влюбленные 14 февраля, но парень пытался вернуть свою любимую.

Напомним, В Харькове подросток зарезал свою бывшую 14-летнюю девушку. Парень нанес своей бывшей возлюбленной 10 ножевых ранений.