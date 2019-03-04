В Николаеве Порошенко не поделил зал с Тиной Кароль
Чем меньше дней до выборов президента, тем чаще кандидаты посещают города Украины. Петр Порошенко сегодня, 4 марта, с рабочим визитом посетил Николаев. Между тем, возник один форс-мажор, сообщает издание Николаевские вести.
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Во дворце культуры Николаева сегодня состоится Совет регионального развития, на котором выступит Порошенко. Планировалось, что вечером в этом же зале выступит певица Тина Кароль, но организаторы сообщили, что площадку после Совета регионального развития к концерту подготовить не успеют.
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В связи с этим, организаторы концерта Тины Кароль сообщают, что мероприятие переносится на 6 марта. Все билеты будут действительны, менять их в кассах не нужно.
Видимо, в Николаеве есть только один хороший зал.
Напомним, Порошенко рассказал, что ЕС даст на безопасность Украины 50 млн евро. Деньги будут направлены на поддержку Мариуполя, Бердянска и Черноморского побережья, отметил президент.
Пан приїхав хулє, холопи мають концерти переносити(((
Один гарний зал в місті Миколаїв - це здобуття!
Злочинну владу порошенка - ЗА ГРАТИ!