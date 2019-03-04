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В Николаеве Порошенко не поделил зал с Тиной Кароль

Комментариев: 3
Петр Порошенко сегодня с рабочим визитом приехал в Николаев. Между тем, поклонники Тины Кароль остались недовольны.
В Николаеве Порошенко проведет один день
В Николаеве Порошенко проведет один день
EPA/UPG

Чем меньше дней до выборов президента, тем чаще кандидаты посещают города Украины. Петр Порошенко сегодня, 4 марта, с рабочим визитом посетил Николаев. Между тем, возник один форс-мажор, сообщает издание Николаевские вести.

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Во дворце культуры Николаева сегодня состоится Совет регионального развития, на котором выступит Порошенко. Планировалось, что вечером в этом же зале выступит певица Тина Кароль, но организаторы сообщили, что площадку после Совета регионального развития к концерту подготовить не успеют.

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В связи с этим, организаторы концерта Тины Кароль сообщают, что мероприятие переносится на 6 марта. Все билеты будут действительны, менять их в кассах не нужно.

Видимо, в Николаеве есть только один хороший зал.

Напомним, Порошенко рассказал, что ЕС даст на безопасность Украины 50 млн евро. Деньги будут направлены на поддержку Мариуполя, Бердянска и Черноморского побережья, отметил президент.

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Теги: Порошенко, Тина Кароль, Николаев, площадка, зал
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Комментариев (3)
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Предаторр    04.03.2019, 13:08
Оценка:  -2
Предаторр
Так Педя сможет без проблем спеть песеи скоТины Кароль.Наденет мини-юбку,"кинет"пару стаканов"огненной воды"внутрь и споёт песню про себя"Сладкий Пепсик".Ну а потом двинет в мини-юбке молиться в свою церковь ПЦУ,вход в мини-юбке туда разрешён.
ZE2019    04.03.2019, 13:00
Оценка:  +1
ZE2019
Ахаха
Пан приїхав хулє, холопи мають концерти переносити(((
Один гарний зал в місті Миколаїв - це здобуття!
Злочинну владу порошенка - ЗА ГРАТИ!
Letohradek    04.03.2019, 12:54
Оценка:  -5
Letohradek
О чем статья? Рассказать ватным скотам, как не кстати с рабочим визитом приехал президент Украины?
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