В Черном море стартовали учения НАТО Посейдон 19

Учения пройдут с 1 по 8 марта.

В Черном море 4 марта стартовали учения НАТО для более 1100 солдат. Их организовали военно-морские силы Румынии.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"Более 1100 солдат примут участие в первых многонациональных учениях, организованных военно-морскими силами Румынии в 2019 году под названием "Посейдон 19", которые пройдут с 1 по 8 марта в районах румынских территориальных вод и в международных водах на западной стороне Черного моря", - сказано в сообщении.

Задействуют десять военных кораблей Румынии, два быстроходных дайвера и четыре военные корабля Болгарии, Германии, Испании, Турции. В воздухе военные потренируются на вертолете Puma Naval, двух МиГ-21 LanceR и двух F-16 ВВС Румынии.

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Согласно сообщению, учения должны укрепить взаимодействие судов и экипажей стран, сертифицировать возможности флота Румынии, которые предоставили в НАТО.

Как сообщалось 22 февраля, Украина испытала обновленные ЗРК С-125, “Куб“, “Рокач“ и “Тор“.