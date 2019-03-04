Порошенко уволил Гладковского: "Должность и связи не спасут"
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Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Об этом он написал у себя в Twitter.
Президент звісно, не суд, і моя заява не вирок. Але моє завдання – створити такі умови, щоби люди повірили в чесність та неупередженість об’єктивного розслідування. У подібних ситуаціях не рятують ані посада, ані зв’язки. Оборона, армія, захист країни для мене – понад усе!— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2019 г.
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Он напомнил о резонансе, который вызвало журналистское расследование возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок.
Як ви знаєте, минулого тижня журналістське розслідування щодо можливих зловживань в сфері оборонних закупівель викликало великий резонанс. Суспільство хоче знати правду. Всі хочуть знати правду. І я хочу, тому й маю створити для того всі належні умови— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2019 г.
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Президент звісно, не суд, і моя заява не вирок. Але моє завдання – створити такі умови, щоби люди повірили в чесність та неупередженість об’єктивного розслідування. У подібних ситуаціях не рятують ані посада, ані зв’язки. Оборона, армія, захист країни для мене – понад усе!— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2019 г.
Напомним, ранее активисты показали дом сына Гладковского Игоря с высоты.