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Порошенко уволил Гладковского: "Должность и связи не спасут"

Комментариев: 12
Президент пояснил, что хочет создать условия для объективного расследования возможных хищений в оборонке.
Порошенко уволил Гладковского из СНБО
Порошенко уволил Гладковского из СНБО
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Об этом он написал у себя в Twitter.

“Так же он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля“, - отметил Порошенко.

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Он напомнил о резонансе, который вызвало журналистское расследование возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок.

“Общество хочет знать правду. Все хотят знать правду. И я хочу, так и имею создать для этого все необходимые условия“, - подчеркнул Порошенко.
 
Также он заверил, что его заявление - не приговор, и он не судья. “Моя задача - создать условия, чтобы люди поверили в честность и непредвзятость объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи“, - говорит Порошенко.
 

Напомним, ранее активисты показали дом сына Гладковского Игоря с высоты.

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Теги: хищения, СНБО, Порошенко, оборона, закупки, Гладковский
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Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
КимЧенПых    04.03.2019, 14:39
Оценка:  +2
КимЧенПых
всё Перемога!
MATROS    04.03.2019, 14:38
Оценка:  +3
MATROS
Засучил рукава, чтобы бить баклуши!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ліsа    04.03.2019, 14:18
Оценка:  +5
Ліsа
Що ж він робитиме після 2-ї частини розслідування? Застрелиться?
ВладиславII    04.03.2019, 14:17
Оценка:  +6
ВладиславII
Ага, назначили очередного "Козла отпущения": "Это он все разворовал... и попередники!"
gdanovakiev    04.03.2019, 14:09
Оценка:  +5
gdanovakiev
А секретарь баптист турчинов вообще не при делах?
sv_sim    04.03.2019, 14:07
Оценка:  +7
sv_sim
Петр Алексеевич, а чего сами в отставку не уйдете? Это ведь на ваших предприятиях такое творится. Или мес около кормушки для вас так важен?
SEMPENTY    04.03.2019, 14:00
Оценка:  +8
SEMPENTY
Показуха... тут надо не увольнять а сажать с конфискацией...
Irena    04.03.2019, 14:00
Оценка:  +7
Irena
В нормальной стране, где уважают законы, эти субчики давно бы уже коротали время в кутузке. А здесь им ничего не грозит, выборы пройдут, шум поутихнет, никто "своих" не тронет. Еще и устроятся лучше прежнего и воровать будут опять.
ВладиславII    04.03.2019, 14:18
Оценка:  +5
ВладиславII
Рука руку моет - все повязаны.
Boxerogos    04.03.2019, 13:58
Оценка:  +7
Boxerogos
В нормальной стране,к которым на словах так"стремится"Педя Пидоpoшенко,этого бы чмыря засудили на десятки лет.Но в нашей"писляпэрэможной"с тране,нужно лишь поделиться наворованным с Педей и получить максимум увольнение.И то,лишь из-за общественного резонанса.
Krotol2    04.03.2019, 13:46
Оценка:  +9
Krotol2
Один вор уволил другого вора.Какая радость
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