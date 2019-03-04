Порошенко уволил Гладковского: "Должность и связи не спасут"

Президент пояснил, что хочет создать условия для объективного расследования возможных хищений в оборонке.

Читай также: Ультиматум властям: Нацкорпус пикетирует особняк Гладковского Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Об этом он написал у себя в Twitter.

Президент звісно, не суд, і моя заява не вирок. Але моє завдання – створити такі умови, щоби люди повірили в чесність та неупередженість об’єктивного розслідування. У подібних ситуаціях не рятують ані посада, ані зв’язки. Оборона, армія, захист країни для мене – понад усе! — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2019 г.

“Так же он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля“, - отметил Порошенко.

Читай также: Гладковский и компания: Тайные договора принесли фирме Богдан 510 млн грн Он напомнил о резонансе, который вызвало журналистское расследование возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок.

Як ви знаєте, минулого тижня журналістське розслідування щодо можливих зловживань в сфері оборонних закупівель викликало великий резонанс. Суспільство хоче знати правду. Всі хочуть знати правду. І я хочу, тому й маю створити для того всі належні умови — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2019 г.

“Общество хочет знать правду. Все хотят знать правду. И я хочу, так и имею создать для этого все необходимые условия“, - подчеркнул Порошенко.

Также он заверил, что его заявление - не приговор, и он не судья. “Моя задача - создать условия, чтобы люди поверили в честность и непредвзятость объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи“, - говорит Порошенко.

Президент звісно, не суд, і моя заява не вирок. Але моє завдання – створити такі умови, щоби люди повірили в чесність та неупередженість об’єктивного розслідування. У подібних ситуаціях не рятують ані посада, ані зв’язки. Оборона, армія, захист країни для мене – понад усе! — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2019 г.

Напомним, ранее активисты показали дом сына Гладковского Игоря с высоты.