Супрун рассказала правду о марафонах похудения

Ульяна Супрун ответила на все вопросы касательно марафонов похудения.

И.о. министра здравоохранения объяснила, что марафоны похудения действенны потому, что ограничивают употребление жиров и углеводов, но это совершенно небезопасно для здоровья. Об этом чиновница написала в Facebook.

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Марафоны похудения опасны практически для всех систем организма. Необходимо понимать, что организм каждый день нуждается в жирах и углеводах, поэтому полностью исключать их из рациона катастрофически опасно.

Марафоны похудения могут привести к следующим проблемам:

общая слабость и головокружение;

потеря мышц;

истощение;

дефицит микроэлементов;

увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний;

появление камней в желчном пузыре;

риск набрать вес после марафона.

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В общем, Супрун советует худеть более разумно, ведь марафон действительно действует, но после окончания вес может возвратиться.

Ранее Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от быстрого похудения. Глава Минздрава советует не увлекаться тяжелыми тренировками.