Под Одессой мужчина эксплуатировал 12-летнего мальчика

Мальчик кормил домашний скот и выполнял работу по хозяйству.

В Котовском районе Одесской области местного жителя суд признал виновным в эксплуатации 12-летнего мальчика. Мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

Об этом сообщает областная прокуратура.

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В суде доказано, что в 2018 году мальчик в течение 5 месяцев три-четыре раза в неделю по несколько часов в день работал у мужчины. Он платил ребенку всего 20-30 грн в день за разную физическую работу, в том числе за надзор и кормление домашнего скота.

Напомним, в Кодексе законов о труде четко прописан возраст, с которого разрешается принять человека на работу - 16 лет. Как исключение допускается трудоустройство 14-15-летних, но только с согласия одного из родителей или лиц, их заменяющих.

Как сообщалось, в декабре в Днепре задержали рабовладельцев, они действовали под видом реабилитационного центра.