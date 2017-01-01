В Черкассах убит известный бизнесмен - СМИ

Мужчина был убит несколькими выстрелами в собственной квартире.

Детали преступления пока не сообщаются depositphotos.com

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В Черкассах в собственной квартире в микрорайоне Мытныця несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был убит 39-летний директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области Владимир Сотников.

Об этом сообщает местное издание Обо всем, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

“Факт убийства подтвердили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Однако, о информация личности погибшего и детали преступления пока не сообщается“, - уточняет издание.

На месте работают следственно-оперативные группы Черкасского отдела полиции и ГУНП.

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Отмечается, что в прошлом году Владимир Сотников сообщал местным СМИ о попытке рейдерского захвата полей, которое обрабатывало одно из его предприятий, со стороны предприятия ООО ОП Импульс Плюс, которое связывал с депутатом Черкасского областного совета Александром Коротковым.

Как сообщалось 3 марта, в Одессе пытались убить известного журналиста.