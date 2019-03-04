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Порошенко созывает СНБО касательно скандала в Укроборонпроме

Комментариев: 1
Президент Украины Петр Порошенко экстренно созывает СНБО по поводу деятельности Укроборонпрома.
Порошенко обещает разобраться с деятельностью Укроборонпрома
Порошенко обещает разобраться с деятельностью Укроборонпрома
EPA/UPG

Петр Порошенко велел подготовить специальное заседание Совета национальной безопасности. Президент решил немедленно решить скандал в Укроборонпроме. Об этом гарант сообщил на Совете регионального развития в Николаеве, пишет Укринформ.

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Заседание проведут 6 марта. Порошенко анонсировал что, на этом заседании рассмотрят вопрос деятельности, а также реформация ведомства.

Гарант заявил, что планируется сделать деятельность Укроборонпрома более прозрачной. Будет усилен парламентский и общественный контроль деятельности ведомства. Только таким образом можно будет уладить коррупционный скандал в сфере обороны.

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Также Порошенко пообещал, что расследование этого дела тоже будет контролироваться им лично. Виновные будут наказаны.

К слову, Порошенко уже уволил с должности заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Президент пояснил, что хочет создать условия для объективного расследования возможных хищений в оборонке.

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Теги: Порошенко, СНБО, Гладковский, Укроборонпром, скандал
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Комментариев (1)
Boxerogos    04.03.2019, 14:41
Оценка:  0
Boxerogos
Когда бизнес в виде коррупционных схем в опасности,что нужно делать?Правильно,созывать подельников из СНБО и решать как именно"зачищать концы",ведь запахло"жареным"...Скор о всплывёт"российский след",можно не сомневаться!))))))))))))
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