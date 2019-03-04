Зарубежные приходы ПЦУ будут подчиняться Вселенскому патриархату

Приходы ПЦУ за рубежом изъявили желание напрямую подчиняться Вселенскому патриархату.

Первые приходы ПЦУ за границей перейдут в подчинение Вселенского патриархата в ближайшее время, сообщил настоятель ПЦУ Епифаний в интервью для Украинской правды.

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По словам митрополита Епифания, некоторые приходы уверены в своем выборе. Уже готовятся отпускные грамоты для некоторых священников. Процесс перехода не может быть слишком быстрым, но он реален для тех, кто имеет твердое желание.

Конечно, есть религиозные общины украинцев за границей, которые не хотят подчиняться Вселенскому патриархату. С ними ПЦУ уже ведет переговоры. О результате переговоров сообщат отдельно.

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Епифаний также рассказал, что в Европе существует религиозных общин украинцев, которые принадлежат ПЦУ. В Америке их около 15, а также по 1-2 в других странах мира. Храмов, принадлежащих ПЦУ, практически нет.

Напомним, ПЦУ собралась на Священный Синод. На заседании синода присутствуют 13 архиереев, включая Епифания и Филарета.