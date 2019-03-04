Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зарубежные приходы ПЦУ будут подчиняться Вселенскому патриархату

Комментариев: 2
Приходы ПЦУ за рубежом изъявили желание напрямую подчиняться Вселенскому патриархату.
ПЦУ не препятствует решению приходов за границей
ПЦУ не препятствует решению приходов за границей
www.facebook.com/epifaniy/

Первые приходы ПЦУ за границей перейдут в подчинение Вселенского патриархата в ближайшее время, сообщил настоятель ПЦУ Епифаний в интервью для Украинской правды.

Читай также: В храмы ПЦУ пустят в мини-юбках и шортах, но кабинки для исповедей не поставят

По словам митрополита Епифания, некоторые приходы уверены в своем выборе. Уже готовятся отпускные грамоты для некоторых священников. Процесс перехода не может быть слишком быстрым, но он реален для тех, кто имеет твердое желание.

Конечно, есть религиозные общины украинцев за границей, которые не хотят подчиняться Вселенскому патриархату. С ними ПЦУ уже ведет переговоры. О результате переговоров сообщат отдельно.

Читай также: “Жалкое зрелище“ и “овечка Долли“: В РПЦ оценили интронизацию Епифания

Епифаний также рассказал, что в Европе существует религиозных общин украинцев, которые принадлежат ПЦУ. В Америке их около 15, а также по 1-2 в других странах мира. Храмов, принадлежащих ПЦУ, практически нет.

Напомним, ПЦУ собралась на Священный Синод. На заседании синода присутствуют 13 архиереев, включая Епифания и Филарета.

Поделись:
Теги: приходы, Епифаний, ПЦУ, религия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    04.03.2019, 15:57
Оценка:  -2
VSHIVANKA
УКРОПНАЯ СЕКТА ИЗНАЧАЛЬНО ПОДЧИНЯЕТСЯ СТАМБУЛУ .
СЕКТАНТЫ ДАЖЕ ПЕРНУТЬ НЕ МОГУТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ СВОИХ ХОЗЯЕВ ......)))
ТТ69    04.03.2019, 15:12
Оценка:  +3
ТТ69
Можно подумать Варфоломей их желание спрашивал......
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь