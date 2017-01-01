В Харькове водитель трамвая наказала зацепера

Парень зацепился за трамвай и ждал, когда тот начнет движение. В это время водитель трамвая подошла со спины к зацеперу и дала ему пинка.

В Харькове водитель трамвая справедливо наказала зацепера кадр с видео

Водитель харьковского трамвая пинком прогнала зацепера, который собирался проехать на элементе наружной арматуры подвижного состава.

Видеоролик с этими кадрами опубликовали в соцсетях сегодня, 4 марта, передает Mykharkov.info.

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На кадрах видео видно, как парень цепляется за трамвай и ждет, когда тот начнет движение. В это время водитель трамвая подходит со спины к зацеперу и дает ему пинка.

"Когда захотел прокатиться зайцем, а твой кондуктор - единственный злой харьковчанин", - говорится в подписи к видеоролику.

Как сообщалось, в сентябре в Одессе 11-летнего зацепера убило током на железной дороге.