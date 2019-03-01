Епифаний ждет Святослава из Рима, чтобы обсудить служение в Софии

Предстоятели церквей обсудят возможность служения греко-католиков в Софии Киевской.

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Предстоятель ПЦУ Епифаний готовится к встрече с главой УГКЦ Святослав, чтобы решить вопрос служения в Софии Киевской. Об этом он сказал в интервью “Украинской правде“.

“Должна состояться личная встреча моя с Блаженнейшим Святославом, где мы должны обсудить те вопросы, которые нас беспокоят. Это касается непосредственно их служения в Святой Софии Киевской“, - отметил он.

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“Для православных этот собор является знаковым собором и всегда считался историческим кафедральным собором киевских митрополитов. И поэтому София до сих пор служила таким символом единства “, - подчеркнул Епифаний.

По его словам, дата встречи еще не назначена, поскольку Блаженнейший Святослав еще не вернулся из Рима. Епифаний добавил, что с начала независимости уже сформировалась новая практика использования Софии.

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“Несколько раз в год члены Всеукраинского совета церквей собираются, молятся, в День независимости, на Покров, в День защитника“, - говорит он. “Есть определенная практика, чтобы София использовалась только в таких особых исторических моментах“, - сказал Епифаний.

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Напомним, ранее сообщалось, что зарубежные приходы ПЦУ будут подчиняться Константинополю.