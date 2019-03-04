Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Доверчивая винничанка отдала 5 млн грн за "снятие порчи"

Комментариев: 4
Мошеннице грозит до 12 лет тюрьмы.
Обеспеченная 38-летняя женщина поверила, что на ее семье "порча"
Обеспеченная 38-летняя женщина поверила, что на ее семье "порча"
depositphotos.com

В Виннице 38-летняя женщина отдала уроженке Кировоградской области 5 миллионов гривен за якобы “снятие порчи“.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Читай также: В Киеве мошенники завладели недвижимостью пенсионера-ученого на 2 млн грн

“51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом “снятия порчи“ с семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 миллионов гривен“, - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования, приговор в отношении злоумышленницы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) направили в суд. Мошеннице грозит от 5 до 12 лет заключения.

Как сообщалось февраля, в киевском ТРЦ мошенницы продали фальшивых путевок на 2 млн грн.

Поделись:
Теги: моненница, Винница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    04.03.2019, 15:52
Оценка:  0
SEMPENTY
Самое дорогое на земле это глупость...
Via_dolorosa    04.03.2019, 15:51
Оценка:  0
Via_dolorosa
185 000 тон баксов, не плохо некоторые в Виннице живут.
нафнаф    04.03.2019, 15:46
Оценка:  -1
нафнаф
А в чём факт мощенничества ? Не сняла порчу ?
Операторська    04.03.2019, 15:41
Оценка:  +2
Операторська
звідки такі гроші в цеї дурепм? а клепки в голові в неї є?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь