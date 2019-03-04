Доверчивая винничанка отдала 5 млн грн за "снятие порчи"

Мошеннице грозит до 12 лет тюрьмы.

Обеспеченная 38-летняя женщина поверила, что на ее семье "порча" depositphotos.com

В Виннице 38-летняя женщина отдала уроженке Кировоградской области 5 миллионов гривен за якобы “снятие порчи“.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

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“51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом “снятия порчи“ с семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 миллионов гривен“, - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования, приговор в отношении злоумышленницы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) направили в суд. Мошеннице грозит от 5 до 12 лет заключения.

Как сообщалось февраля, в киевском ТРЦ мошенницы продали фальшивых путевок на 2 млн грн.