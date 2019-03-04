Суд удовлетворил иск Тимошенко против правительства относительно незаконности повышения цены на газ для населения
Коллегия судей Окружного административного суда г. Киев удовлетворила иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года.
Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".
Так, суд признал незаконным постановление Кабинета Министров № 315 от 2015 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.
"Доказана экономическая необоснованность цены на газ, в целесообразности которой нас убеждала власть последние 3 года. Итак, тарифы - как те, что были ранее установлены, так и нынешние - не имеют экономического обоснования, так как, к сожалению, цена на газ берется по методу "с потолка", - отметил представитель Юлии Тимошенко в суде, председатель "Союза собственников жилья "Алексей Кучеренко.
"Таким образом, основной тезис Юлии Тимошенко об абсолютной реальности уменьшение вдвое цены на газ, по сути, доказана юридически" - добавил Алексей Кучеренко.
И теперь у юристов есть юридическая база для обжалования всех других постановлений об установлении цены на газ, которые были приняты с такими же признаками.
"Мы добились того, чтобы суд признал постановление КМУ незаконным, противоправным и недействительным с момента принятия, чтобы создать юридическую базу для возврата излишне уплаченных средств в результате действия этого постановления", - отметил представитель Юлии Тимошенко в суде Александр Трохимец.
По словам представителей Юлии Тимошенко в "тарифном деле", власть почти 2 года и 8 месяцев всячески затягивала рассмотрение этого дела, подавая множество бессмысленных ходатайств: о разъединении и объединения дел, о проведении экспертиз, об отводе суда. Однако правительство, не имея полномочий повышать цену на газ, так и не смогло доказать экономическую обоснованность своего решения.
"Все средства, которые люди заплатили за период действия постановления правительства, были уплачены по недействительной цене на газ. Далее мы будем добиваться, чтобы выгодоприобретатель - НАК "Нафтогаз Украины" - с миллионными зарплатами, бронированными автомобилями и со всем этим пафосом - вернул все эти деньги украинцам", - подытожил Александр Трохимец.