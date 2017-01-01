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В Одессе разыскиваются трое сбежавших мальчиков

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Мальчикам 10, 11 и 13 лет.
В Одессе разыскиваются трое сбежавших мальчиков
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  • Владислав Ильчук – 13 лет, рост 156 см, глаза серые, волосы русые
  • Сергей Беженар – 11 лет, ростом около 140 см, глаза карие
  • Григорий Ковалев – 10 лет, рост 140 см, кареглазый
В Одессе разыскиваются трое сбежавших мальчиков
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В Киевском районе Одессы из детского учреждения сбежали трое несовершеннолетних мальчиков. В данный момент их поиском занимается полиция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Из одного из детских учреждений Киевского района Одессы сбежали три несовершеннолетних мальчика, у всех худощавое телосложение.

Владислав Ильчук – 13 лет, рост 156 см, глаза серые, волосы русые. Мальчик был одет в белые кроссовки и черную кофту с изображением льва.

Сергей Беженар – 11 лет, ростом около 140 см, глаза карие. Он был одет в черный спортивный костюм и разноцветные кроссовки.

Григорий Ковалев – 10 лет, рост 140 см, кареглазый. 10-летний мальчик был одет в черную кофту с синими полосками, а также черные ботинки.

Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы просят сообщить, если кому-нибудь станет известно о местоположении детей, по номерам: 102, (048) 766-89-98, 766-90-34.

Как сообщалось 12 февраля, под Киевом из приюта сбежали шестеро детей.

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