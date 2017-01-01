К пленным морякам в Москве подселяли "специальных" сокамерников - адвокат

На военнопленных с первого для оказывали психологическое давление, уговаривая признать вину.

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К украинским военнопленным морякам подселяли “специальных“ сокамерников, чтобы уговорить признать вину. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Но добавил, что моряки уже 100 дней находятся в российском плену. “С самого первого дня военнопленные были подвергнуты жесткой психологической обработке. С каждым из них проводили “беседы“ с целью получить признание вины, либо показания на себя или боевых товарищей“, - говорит Полозов.

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Кроме того, к некоторым из них подселили “специальных“ сокамерников. “К сожалению, позиция следствия состоит в тотальном запрете на свидания и телефонные переговоры военнопленных с родными“, - добавил он.

В настоящее время команда защитников формирует первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ, отметил адвокат.

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Напомним, ранее сообщалось, что россиянин поднял желто-голубой флаг над своим домом в Тверской области.