В Киеве вандалы разбили статуи легендарных козаков

Фигуры изображали героев популярного мультфильма.

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В Киеве вандалы разгромили статуи легендарных козаков из серии мультфильмов 1970-х годов Как казаки соль покупали; Как казаки невест выручали; Как казаки мушкетерам помогали; Как казаки на свадьбе гуляли.

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Инцидент произошел в столице на улице Княжий Затон. Отмечают, что причиной вандализма стало открытие около памятника пивбара.

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“На пиво средств хватило, а на ум не хватило... После появления пивнухи на Княжем Затоне уничтожили казаков. Для нашей “элиты“ такие вещи нужно делать из железобетона, потому что в других случаях будет так“, - написали в сети и опубликовали фото.

Как сообщалось, в июле 2018 в Одессе вандалы украли гипсовую статую кошки-геймера.