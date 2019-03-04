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В Киеве вандалы разбили статуи легендарных козаков

Комментариев: 4
Фигуры изображали героев популярного мультфильма.
В Киеве вандалы разбили статуи легендарных козаков
© KyivLIVE
Фото 1/3
  • Инцидент произошел на улице Княжий Затон
  • Инцидент произошел на улице Княжий Затон
  • Инцидент произошел на улице Княжий Затон
В Киеве вандалы разбили статуи легендарных козаков
Инцидент произошел на улице Княжий Затон
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В Киеве вандалы разгромили статуи легендарных козаков из серии мультфильмов 1970-х годов Как казаки соль покупали; Как казаки невест выручали; Как казаки мушкетерам помогали; Как казаки на свадьбе гуляли.

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Инцидент произошел в столице на улице Княжий Затон. Отмечают, что причиной вандализма стало открытие около памятника пивбара.

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“На пиво средств хватило, а на ум не хватило... После появления пивнухи на Княжем Затоне уничтожили казаков. Для нашей “элиты“ такие вещи нужно делать из железобетона, потому что в других случаях будет так“, - написали в сети и опубликовали фото.

Как сообщалось, в июле 2018 в Одессе вандалы украли гипсовую статую кошки-геймера.

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Теги: вандалы, скульптуры, статуи, Киев
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Комментариев (4)
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Boxerogos    04.03.2019, 17:37
Оценка:  +4
Boxerogos
Наверняка,это всё-дело рук "героев" и"патриотов".Ведь эти козаки-персонажи советских мультфимов.А на всё советское у этих свидопидopoв-xyecocoв аллергия.))))))))))
ФaйныйДрузяка    04.03.2019, 17:13
Оценка:  +6
ФaйныйДрузяка
Пивнуха и псевдоцерковь-достижения нынешней"элиты".
adios    04.03.2019, 17:10
Оценка:  +7
adios
Кто сеет ветер, тот пожнет бурю
нафнаф    04.03.2019, 17:08
Оценка:  +11
нафнаф
после двух литров Міцного показалось что Ленины
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