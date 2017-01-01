Суд отказался продлевать арест вышедшему под залог Мангеру

Адвокаты настаивали, что нельзя продлить меру пресечения, срок действия которой закончился.

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Шевченковский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом сообщает LIGA.net.

Прокурор Виктория Калита сообщила, что обвинение просит продлить на 60 дней меру пресечения для Мангера.

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Кроме того, прокуратура требовала обязать его не выезжать из Херсона без разрешения следствия, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами производства.

По мнению обвинения, глава облсовета все еще может скрыться от следствия или же давить на других фигурантов дела.

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В то же время адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что нельзя продлить меру пресечения, срок действия которой закончился.

Напомним, решение об аресте главы облсовета, подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк, было принято 15 февраля. В тот же день его освободили под залог, надев электронный браслет.

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Напомним, 1 марта суд отложил рассмотрение апелляции по делу Владислава Мангера.