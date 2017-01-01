Суд о полномочиях Супрун перенесли: она ушла в отпуск

Окружной админсуд принял решение отложить заседание до 21 марта 2019 года.

Супрун ушла в отпуск и не пришла в суд facebook.com/ulanasuprun

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Сегодня состоялось подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к и.о. главы Минздрава Уляне Супрун об отсутствии у нее полномочий министра. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ответчиком в суд буду предоставлено ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с пребыванием Супрун в отпуске, говорится в сообщении. В итоге суд отложил рассмотрение дела до 21 марта 2019 года.

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Пресс-служба суда напоминает, что 15 февраля 2019 судья Окружного админсуда Киева Сергей Каракашьян объявил заявление о самоотводе по указанному делу. После этого дело было передано на повторное автоматическое распределение.

Напомним, ранее сообщалось, что “радикалы“ подали еще три иска о полномочиях Уляны Супрун.