Вывели из оборонки $2,2 млн: По делу о хищении задержаны пятеро

САП также раскрыла подробности подозрения в хищениях в оборонной сфере.

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Действующего и бывшего директоров ГП “Спецтехноэкспорт“ в составе ГК “Укроборонпром“ задержали по подозрению в растрате $2,2 млн. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАБУ.

“Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия. Детали - вскоре“, - говорится в сообщении.

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В то же время пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры уточняет, что руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении экс-директору ГК “Укрспецэкспорт“ ГП “Спецтехноэкспорт“.

Экс-чиновника подозревают в организации преступной схемы растраты средств, причинившее госпредприятию ущерб на сумму 55,5 млн грн. Кроме того, САП и НАБУ сообщили о подозрении еще четырем действующим и бывшим высокопоставленным чиновникам ГП ГХВП “Спецтехноэкспорт“.

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В сообщении называются четыре статьи УК, в том числе - часть 5 статьи 191 - растрата в особо крупных размерах, санкция предусматривает 7-12 лет тюрьмы с конфискацией и запретом занимать должности на 3 года, а также часть статьи 366 - служебная подделка (виновникам грозит штраф или ограничение свободы). Кроме того, САП называет части 2 и 3 статьи 27, а также часть 2 статьи 28.

Досудебным расследованием установлено, что бывший директор “Спецтехноэкспорт“ вместе с заместителями, директором департамента и завсектором этого предприятия организовал преступную схему растраты средств ГП “Завод 410 ГА“ средств и вывода их за границу.

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В ходе выполнения контракта с Минобороны Индии директор ГП привлек агента-посредника, которым стала компания из ОАЭ. Посредник взял на себя обязательства осуществить от имени, в интересах, за счет и под контролем “Спецтехноэкспорта“ мероприятия в целях заключения и выполнения вышеуказанного контракта.

За такие услуги со счета дочернего предприятия на счет иностранного агента в 2015 году было перечислено $2,2 млн. Самих услуг посредник не предоставлял.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко созывает СНБО из-за скандала о хищении в “Укроборонпроме“.