Покушение на журналиста в Одессе: стали известны подробности

Потерпевший рассказал, что 10 минут драки ему показались вечностью. В момент нападения рядом с ним находилась жена и девятилетняя дочь.

Телеведущий и журналист Думской Александр Новицкий рассказал детали нападения на него. Рассказ журналиста в понедельник, 4 марта, приводит глава Нацсоюза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Происшествие случилось в ночь на 3 марта в Одессе недалеко от дома журналиста Александра Новицкого. Около половины первого ночи Александр помогал жене парковать автомобиль и собирался занести некоторые вещи в квартиру и вдруг на него бросился неизвестный человек.

"Все это стало для меня настоящей неожиданностью. Мы возвращались из гостей, я забрал некоторые пакеты, взял в руки торт и собирался идти к подъезду. Вдруг слышу крик "Сейчас буду тебя убивать и кончать" - и на меня с кулаками летит какой-то человек", - рассказал детали того вечера Александр.

По его словам, он испугался не только за себя, но и за семью - жена и 9-летняя дочь находились рядом. Поэтому во время драки для самозащиты журналисту пришлось использовать газовый баллончик и травматическое оружие. Когда нападающий приблизился, Александр сначала использовал баллончик.

"Но агрессора это не остановило, тогда вынужден был схватить пистолет и выстрелить: сначала в воздух, с предупреждением, а потом несколько раз по ногам. Травматический пистолет у меня уже более пяти лет, однако воспользоваться им впервые пришлось именно той ночью", - рассказывает журналист.

После драки, которая длилась около 10 минут, оба участника - и журналист, и нападающий - попали в больницу. "Те десять минут показались мне вечностью. Когда привезли в больницу, от нервного возбуждения и шока вообще не понимал, что случилось, осознал пережитое только после успокоительного. Отделался синяками и ушибом мягких тканей, еще сорван ноготь с пальца на руке", - рассказывает Александр.

Нападающий попал в больницу с травмами голеней. Полиции удалось выяснить, что агрессор живет неподалеку журналиста. В тот день он поссорился с братом, не пошел на работу, а во время нападения находился в нетрезвом состоянии. Свои действия мужчина объяснить не может.

"Полиция открыла дело по статье "Хулиганство". Сам я сомневаюсь, что этот случай можно связать с моей профессиональной деятельностью. Хотя относительно недавно готовил несколько острых и критических материалов, которые могли бы вызвать и такую реакцию. Поэтому наверняка утверждать, что это действительно бытовая ситуация, сейчас не буду. В конце концов, следствие должно выяснить все обстоятельства", - отмечает Александр Новицкий.

Ранее сообщалось, что в январе в Киеве произошло нападение на журналистов. Съемочную группу избили и ограбили.

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