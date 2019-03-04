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Суд признал недействительным решение Кабмина о ценах на газ

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Спустя почти три года суд удовлетворил иск о противоправном решении об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.
Суд удовлетворил иск Тимошенко к Кабмину по ценам на газ
Суд удовлетворил иск Тимошенко к Кабмину по ценам на газ
прес-служба Батьківщини
Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров от 27 марта 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на газ для населения. Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины в понедельник, 4 марта.
 
 
"Рассмотрение данного дела проходило с 2016 года. Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части ее согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародовании проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу.

Как сообщает пресс-служба партии Батькивщина, таким образом суд удовлетворил иск Юлии Тимошенко.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что за два года газ в Украине подорожал на 89%. В частности, в октябре прошлого года Кабмин повысил цена на газ на 23,5%. Ожидается, что стоимость газа вырастет еще на 40% в течение года.

 

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Теги: Юлия Тимошенко, суд, Кабмин Украины, правительство, цена на газ, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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doc1    04.03.2019, 20:25
Оценка:  +2
doc1
И шо теперь? Может Юля и на *уйла подаст в суд и анулирует свои угоды?
Предаторр    04.03.2019, 19:55
Оценка:  +2
Предаторр
Решение суда в Украине-туалетная бумага.
Колишній-східняк    04.03.2019, 19:53
Оценка:  +1
Колишній-східняк
И шо теперь? Компенсируют бесплатным газом?
Boxerogos    04.03.2019, 19:36
Оценка:  -2
Boxerogos
Юля надела здоровенный страпон и начинает"поздравлять" ШОКоладных выблядков с 8-м марта через"шоколадный глаз"!Респект!)))))))))))))) )
Boхеrоgas    04.03.2019, 19:39
Оценка:  -8
Boхеrоgas
Так тебя пiдора пукинососа уже и баба Юля в очко вiдтрахада!
Boхеrоgas    04.03.2019, 19:43
Оценка:  -7
Boхеrоgas
Только петух, пiдерас и xyecoc может проголосовать за старую брехуха и воровку бабу Юлю)))))))))),!!!!
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