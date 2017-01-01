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Сепаратисты впервые с начала года применили танки

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На Донбассе погиб один украинский военный. Незаконные вооруженные формирования восемь раз вели обстрелы из запрещенного "Минском" вооружения.
На Донбассе сегодня стреляли из танков (иллюстративное фото)
На Донбассе сегодня стреляли из танков (иллюстративное фото)
facebook.com/theministryofdefence.ua

В понедельник, 4 марта, сепаратисты на Донбассе восемь раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного минскими соглашениями вооружения, в том числе – из танков. Погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Отмечается, что впервые с начала года противник применил огонь из танков. Случилось это у населенного пункта Лебединское. Также на этой территории сепаратисты применили артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного дважды стреляли из минометов 120-го калибра.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм сепаратисты обстреляли украинских воинов в районе населенного пункта Широкино.

Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования стреляли у поселка Пески.

В районе поселка Зайцево было обстреляно расположение ВСУ из минометов калибра 120 мм.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, за предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.

 

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Теги: танки, донбасс, обстрел, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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