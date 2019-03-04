В Украине впервые судили школьника за буллинг учителя

Буллером оказался старшеклассник одной из школ Нетешина Хмельницкой области, а пострадавшим - его учитель.

Нетешинский городской суд принял первое в Украине решение о привлечении к административной ответственности ученика за совершение буллинга в отношении учителя. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба ГУНП в Хмельницкой области.

"Буллером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель", - говорится в сообщении.

По данным полиции, травля учителя проявлялась в систематических оскорблениях и психологической давлении со стороны ученика.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей буллинг (травля) участника образовательного процесса.

В частности, суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 грн.

Ранее Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес первое в Украине решение по делу о буллинге. По результатам судебного слушания был установлен факт травли с применением средств электронных коммуникаций. Подростка признали виновным в травле сверстника, а на его родителей наложен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон о противодействии буллингу, который предусматривает наложение штрафов за травлю в учебных заведениях. В частности, совершение буллинга влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти (850 грн) до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

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