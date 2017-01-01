Итоги 4 марта: Оборонный скандал, утрата The Prodigy

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Укроборонпром закупил у РФ комплектующие к Ан-26 в 7 раз дороже mil.gov.ua

Появились новые подробности коррупции в оборонке; умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил ограничительные меры против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине. Санкции затрагивают российских политиков и окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Также они действуют в отношении предприятий России и самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“.

Появились новые подробности коррупции в оборонке Украины

Журналисты-расследователи программы Наши деньги с Денисом Бигусом опубликовали вторую часть своего расследования относительно коррупции в Укроборонпроме, в которой замешан сын экс-замглавы СНБО Олега Гладковского. По данным журналистов, госконцерн закупил у России комплектующие для военных самолетов дороже в семь раз.

Тем временем президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского.

Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

Умер вокалист культовой британской группы The Prodigy Кит Флинт. Тело певца нашли утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. На теле 49-летнего музыканта не нашли признаков насильственной смерти. ТОП-5 клипов группы.

Франция призвала пересмотреть Шенгенскую систему

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов, высказался за глубокий пересмотр устройства Шенгенской системы.

“Необходимо в корне пересмотреть сегодняшнюю Шенгенскую систему, чтобы обеспечить гражданам свободу в условиях безопасности“, – заявил французский лидер.

По словам Макрона, необходимо создать общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища.

Путин подписал указ о выходе РФ из ракетного договора с США

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении РФ выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Отмечается, что Россия приостановит выполнение договора до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия.