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В Кременчуге С14 устроили "теплую" встречу фанату "русского мира"

Комментариев: 5
Ранее Иващенко отличился постами, где выражал свое восхищение всем, что связано с РФ.
Активисты вежливо поговорили с сепаратистом
Активисты вежливо поговорили с сепаратистом
скриншот из видео

Активисты проучили фаната “русского мира“ из Кременчуга, который писал в интернете, как любит РФ.

Об этом сообщают на странице активистов С14 в Facebook.

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Максима Иващенка “подловили“ на улице города и без насилия провели с ним воспитательную беседу. Как выяснилось, “урок“ Максим понял и больше не пишет в социальных сетях про свою любовь к России, живя в Украине. Также он удалил свою страницу в интернете.

Ранее Иващенко отличился постами, где выражал свое восхищение всем, что связано с РФ. Он писал: “Мое сердце всегда с Россией и ее народом“, “Где мы, там и Россия“.

Как сообщалось в августе 2018 года, Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни.

Стоит отметить, что в фильме Сергея Лозницы Донбасс, подобная сцена показана как апогей обесчеловечивания - военнопленного украинского солдата привязали к столбу и предоставили его толпе.

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Теги: война, Донбасс, Кременчуг, С14
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Комментариев (5)
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Духовный_скреп    05.03.2019, 09:12
Оценка:  0
Духовный_скреп
По европейски.На Донецке или в Сырьевом Придатке люди попадают на подвал.
Woodbrother    05.03.2019, 09:04
Оценка:  -1
Woodbrother
Молодцы ! Добрым словом, сказанным вовремя, можно решить любые проблемы.
VSHIVANKA    05.03.2019, 09:02
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
ХЭРОЯМ В СРАЛО !!
СМЕРТЬ Т.ВОРОГАМ !!!
НАВУКРАИНЕ ПОДНАДУЙСЯ !!!
СУГС !!!
Woodbrother    05.03.2019, 09:06
Оценка:  0
Woodbrother
О как лаптей корежит на москве
Люблю_Украину    05.03.2019, 08:49
Оценка:  +2
Люблю_Украину
еще можно негров отлавливать и куклус-кланить, как в америге. И вообще зачем нам полиция, есть есть активисты?
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