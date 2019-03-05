В Кременчуге С14 устроили "теплую" встречу фанату "русского мира"

Ранее Иващенко отличился постами, где выражал свое восхищение всем, что связано с РФ.

Активисты проучили фаната “русского мира“ из Кременчуга, который писал в интернете, как любит РФ.

Об этом сообщают на странице активистов С14 в Facebook.

Читай также: Самосуд в Киеве: Наркоторговца привязали к столбу

Максима Иващенка “подловили“ на улице города и без насилия провели с ним воспитательную беседу. Как выяснилось, “урок“ Максим понял и больше не пишет в социальных сетях про свою любовь к России, живя в Украине. Также он удалил свою страницу в интернете.

Ранее Иващенко отличился постами, где выражал свое восхищение всем, что связано с РФ. Он писал: “Мое сердце всегда с Россией и ее народом“, “Где мы, там и Россия“.

Как сообщалось в августе 2018 года, Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни.

Стоит отметить, что в фильме Сергея Лозницы Донбасс, подобная сцена показана как апогей обесчеловечивания - военнопленного украинского солдата привязали к столбу и предоставили его толпе.