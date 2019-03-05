В Кременчуге С14 устроили "теплую" встречу фанату "русского мира"
Активисты проучили фаната “русского мира“ из Кременчуга, который писал в интернете, как любит РФ.
Об этом сообщают на странице активистов С14 в Facebook.
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Максима Иващенка “подловили“ на улице города и без насилия провели с ним воспитательную беседу. Как выяснилось, “урок“ Максим понял и больше не пишет в социальных сетях про свою любовь к России, живя в Украине. Также он удалил свою страницу в интернете.
Ранее Иващенко отличился постами, где выражал свое восхищение всем, что связано с РФ. Он писал: “Мое сердце всегда с Россией и ее народом“, “Где мы, там и Россия“.
Как сообщалось в августе 2018 года, Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни.
Стоит отметить, что в фильме Сергея Лозницы Донбасс, подобная сцена показана как апогей обесчеловечивания - военнопленного украинского солдата привязали к столбу и предоставили его толпе.
ХЭРОЯМ В СРАЛО !!
СМЕРТЬ Т.ВОРОГАМ !!!
НАВУКРАИНЕ ПОДНАДУЙСЯ !!!
СУГС !!!