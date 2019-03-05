В Киеве парень убил своего соседа одним ударом

В результате словесной перепалки между соседями на улице Маршала Бирюзова погиб 65-летний мужчина.

В Киеве на улице Маршала Бирюзова в понедельник, 4 марта, 19-летний парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.

Об этом пишет Информатор.

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Трагедия случилась около 21:00. Отмечается, что 65-летний мужчина вышел из своего частного дома, чтобы провести жену на остановку. На улице у него с соседом произошла словесная перепалка, парень толкнул пожилого мужчину, тот упал на землю и ударился головой. От удара он скоропостижно скончался.

Родственники погибшего занесли бездыханное тело в дом, задержали зачинщика конфликта и ожидали прибытия правоохранителей.

На место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и скорая помощь. Медикам оставалось лишь констатировать факт смерти, по предварительным данным, мужчина скончался от удара виском об асфальт.

Детали происшествия установит следствие. Злоумышленника задержали правоохранители.

Ранее СМИ сообщали, что 4 марта убили директора нескольких мощных аграрных предприятий в Черкасской области.