На Донбассе за сутки девять обстрелов, погиб боец
За минувшие сутки подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 10 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Был убит один военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 5 марта.
Читай также: Перебежчица “ДНР“ рассказала, какой уникальный танк РФ уничтожили ВСУ на Донбассе
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток позиции украинских войск были обстреляны пять раз из танков, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов – в районе Лебединского, дважды, из минометов 120-го калибра – вблизи села Водяное, из артиллерийских систем калибра 122 мм – в районе н.п. Широкино, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – у поселка Пески.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник четырежды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 120 мм в районе пгт Зайцево, из артиллерии калибра 122 мм – в районе н.п. Новотошковское, из минометов калибра 82 мм – у села Крымское, из стрелкового оружия – вблизи Станицы Луганской.
В целом враг израсходовал 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм.
“Личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств“, – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, ответным огнем четыре сепаратиста были уничтожены и один ранен.
Также сепаратисты осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Были частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.
Читай также: Медведев заверяет, что РФ “хочет наладить“ отношения с Украиной
“С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север – из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет“, – отметили в штабе.
Напомним, 4 марта в зоне проведения ООС также было зафиксировано девять обстрелов сепаратистов. Тогда ранение получил один военнослужащий.
Как сообщалось, 1 марта, в Украине показали модернизированный танк Т-80.