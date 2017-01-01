В марте Минобразования запускает систему е-документооборота

Готовится проект по прозрачному управлению образованием - UTEMA.

Министерство образования и науки Украины к концу марта намерено запустить в эксплуатацию систему электронного документооборота.

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич во время пресс-конференции по итогам реализации проекта по прозрачному управлению образованием (UTEMA), передает Интерфакс.Украина.

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Также стало известно о создании информационной системы сбора и анализа финансовых и статистических данных деятельности учреждений сферы высшего образования. Указанная база актуализирует и анализирует Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО), автоматическую систему Е-отчетность Госказначейства и единую информационную систему Наука в университетах.

Как сообщалось, 2 января Гриневич рассказала о новшествах в образовании в 2019 году.