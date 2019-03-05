Президент-рекордсмен: Виктор Ющенко попал в Книгу рекордов Украины

Третий президент Украины Виктор Ющенко попал в Книгу рекордов Украины. Он признан владельцем самой большой коллекции вышитых рушников.

Коллекция аутентичных вышитых рушников Виктора Ющенко всегда восхищала, а 4 марта это достижение стало национальным. Коллекция Ющенко признана самой большой в Украине, а его самого включено в Книгу рекордов Украины, как владельца уникальной коллекции, об этом сообщили в пресс-службе Национального реестра рекордов.

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Сегодня в коллекции Виктора Ющенко 5730 уникальный образцов вышитых рушников, которые являются одним из символов Украины.

К слову, Ющенко никогда не упускал возможности похвастаться своей коллекцией. Среди экспонатов много эксклюзивных рушников, которые мастерицы вышивали специально для экс-гаранта. Многие рушники были подарены Ющенко известными мастерами.

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На данный момент коллекция вышитых рушников Ющенко является самой большой в мире. Вот и заявка на мировой рекорд.

Напомним, в Украине установили новые рекорды. На Всеукраинском фестивале спичечных рекордов представили цветные картины, фигуры, сувениры, музыкальные инструменты и даже большое кресло из спичек.