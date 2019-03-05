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Президент-рекордсмен: Виктор Ющенко попал в Книгу рекордов Украины

Комментариев: 7
Третий президент Украины Виктор Ющенко попал в Книгу рекордов Украины. Он признан владельцем самой большой коллекции вышитых рушников.
Ющенко стал рекордсменом
Ющенко стал рекордсменом
facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov/

Коллекция аутентичных вышитых рушников Виктора Ющенко всегда восхищала, а 4 марта это достижение стало национальным. Коллекция Ющенко признана самой большой в Украине, а его самого включено в Книгу рекордов Украины, как владельца уникальной коллекции, об этом сообщили в пресс-службе Национального реестра рекордов.

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Сегодня в коллекции Виктора Ющенко 5730 уникальный образцов вышитых рушников, которые являются одним из символов Украины.

К слову, Ющенко никогда не упускал возможности похвастаться своей коллекцией. Среди экспонатов много эксклюзивных рушников, которые мастерицы вышивали специально для экс-гаранта. Многие рушники были подарены Ющенко известными мастерами.

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На данный момент коллекция вышитых рушников Ющенко является самой большой в мире. Вот и заявка на мировой рекорд.

Напомним, в Украине установили новые рекорды. На Всеукраинском фестивале спичечных рекордов представили цветные картины, фигуры, сувениры, музыкальные инструменты и даже большое кресло из спичек.

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Теги: рекорд, рушники, коллекция, Ющенко
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Комментариев (7)
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CasperW    05.03.2019, 10:29
Оценка:  0
CasperW
Как человек, сделавший больше всего для того, чтобы к власти пришел Януковощь?
Мыкола    05.03.2019, 10:23
Оценка:  0
Мыкола
Это при нем началась чехарда с кадрами : ставили на все посты людей без царя в голове, но обмотанные государственным флагом с ног до головы. Это при нем еще одна героиня тогдашнего майдана разорвала контракт за 50 долл и довела цену газа до 450 !
Колишній-східняк    05.03.2019, 10:26
Оценка:  -1
Колишній-східняк
С "героиней" у него как раз и был перманентный конфликт. А она была тогда премьером. И в её компетенции были вопросы цены на газ от Газпрома.
Колишній-східняк    05.03.2019, 10:19
Оценка:  0
Колишній-східняк
Краще б він став кращим президентом України...
    05.03.2019, 10:12
Оценка:  0
Это говорит о том, что Президент Ющенко-порядочный, светлый, позитивный человек! Патриот своего народа! Уважаю!
transf0rm    05.03.2019, 10:08
Оценка:  -2
transf0rm
Пи...ор шилом бритый. Из-за него все пошло кувырком в моей стране. Это он героизировал Банднру и шухевича и поднял весь мусор со дна. Шоб ты па...ло сдох!
nfhvyt    05.03.2019, 09:57
Оценка:  +1
nfhvyt
Вместо того что бы страной управлять это чудо крестиком вышивало.
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