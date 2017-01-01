В Сумах на взятке словили начальников полиции области

Полиция Сумской области словила на взятке двух начальников Нацполиции области.

Оперативники арестовали сразу двух начальников Нацполиции в Сумской области, которые систематически получали неправомерную выгоду. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

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Сотрудникам полиции удалось выяснить, что начальник одного из районных управлений полиции систематически требует материальное вознаграждение за услуги профессионального рода. Позже стало известно, что пособником получения неправомерной выгоды стал начальник сектора патрульной полиции области.

Второго фигуранта дела задержали при получении очередной взятки в размере 5 тысяч гривен. Подозреваемые находятся под следствием. Полиция возбудила уголовное дело по ст.28, ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Оперативники уже провели санкционированные обыски в квартирах подозреваемых, а также в их кабинетах и служебных автомобилях.

Если суду удастся доказать вину подозреваемых, то им грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в Запорожье задержали экс-чиновника, подозреваемого в крупной растрате. Мужчина, подозреваемый в нанесении ущерба в девять миллионов, почти год находился в розыске.