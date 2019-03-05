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Внезапно умерла экс-участница “Битвы экстрасенсов”

Комментариев: 1
В мир иной отошла бывшая участница шоу о сверхчеловеческих возможностях Симона Бородина.
О болезни Бородина не говорила никому, кроме родных
О болезни Бородина не говорила никому, кроме родных
facebook.com/simonaborodina

Смерть ясновидящей стала настоящим шоком для ее поклонников, но родные и сама экстрасенс подозревали о скором конце. О смерть Симоны рассказала ее близкая подруга украинская певица Камалия в Instagram.

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Несмотря на то, что Бородина умерла еще 28 февраля, о ее смерти стало известно не сразу. О деталях происшедшего известно немного.

47-летняя Симона Бородина умерла от тяжелой формы рака. Еще на “Битве экстрасенсов” ясновидящая не раз говорила, что знает дату своей смерти. Дар ясновидения Бородина унаследовала от своей бабушки. Затем экстрасенс постоянно училась и смогла усовершенствовать свои способности.

Ты любила весь мир, и каждого в нём! Ты была прекрасной мамой, женой и подругой! Мне будет очень тебя не хватать в этом мире, - написала в память о подруге Камалия.

Напомним, в начале февраля умер коллега по цеху Бородиной Андрей Сатаненко. У него тоже был рак. Экстрасенс боролся с болезнью больше шести лет.

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Теги: экстрасенс, смерть, Симона Бородина, ясновидящая, рак
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Комментариев (1)
Ruspidor    05.03.2019, 11:09
Оценка:  +2
Ruspidor
Да не, вы не поняли, она в командировке...
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