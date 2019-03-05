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Синод ПЦУ написал письмо греко-католикам с просьбой не приходить в Софию

Комментариев: 4
Архиереи подчеркивают, что Собор Святой Софии был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов.
Синод ПЦУ решил просить Святослава отказаться от богослужения в Софии Киевской
Синод ПЦУ решил просить Святослава отказаться от богослужения в Софии Киевской
pomisna.info

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Синод ПЦУ решил направить архиепископу и предстоятелю УГКЦ Святославу письмо в связи с намерением провести в Соборе Святой Софии Киевской католического богослужения восточного обряда. Об этом сообщила пресс-служба церкви.

В письме архиереи решили "констатировать, что в течение тысячелетия Собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов".

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В связи с этим они считают полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и "положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений".

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заверил, что лично переговорит со Святославом о служении УГКЦ в Софии Киевской, когда предстоятель греко-католиков вернется из Рима.

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Теги: Епифаний ПЦУ, УГКЦ, София Киевская, служение, греко-католики, пправославие
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    05.03.2019, 11:16
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НАДО БЫ УКРОПНЫХ СЕКТАНТОВ С ЭТИМИ КАТОЛИКАМИ СХЛЕСТНУТЬ ....
ВОТ СМЕХУ ТО БУДЕТ ....)))
Paul_Knox    05.03.2019, 11:01
Оценка:  -4
Paul_Knox
Vesna_Krasna2 05.03.2019, 10:55
Знаешь, почему ты такая, и почему твой народец такой мерзкий и злобный? Потому что твою раскольничью церковь никто не призал з 1459. А через 7 поколений некрещеных рождаются ведьмы, упыри и выблядки)
Vesna_Krasna2    05.03.2019, 11:09
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
дурак, какая я? жопомой и потомственный раб поляков, зубы не сотри от злости.
Vesna_Krasna2    05.03.2019, 10:55
Оценка:  -2
Vesna_Krasna2
На коленях просили? фу, позорники, стыдоба а не церковь, никем не признанная.
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