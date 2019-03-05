Синод ПЦУ написал письмо греко-католикам с просьбой не приходить в Софию

Архиереи подчеркивают, что Собор Святой Софии был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов.

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Синод ПЦУ решил направить архиепископу и предстоятелю УГКЦ Святославу письмо в связи с намерением провести в Соборе Святой Софии Киевской католического богослужения восточного обряда. Об этом сообщила пресс-служба церкви.

В письме архиереи решили "констатировать, что в течение тысячелетия Собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов".

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В связи с этим они считают полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и "положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений".

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заверил, что лично переговорит со Святославом о служении УГКЦ в Софии Киевской, когда предстоятель греко-католиков вернется из Рима.