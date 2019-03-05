Супругам с России в Украине присвоили особенный статус
Алексей и Жанна Шумаки были вынуждены покинуть родную Россию после преследований. Дело в том, что супруги не скрывали свою проукраинскую позицию касательно конфликта между странами.
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Шумаки переехали в Украину, а Государственная миграционная служба присвоила им статус “лиц, нуждающихся в дополнительной защите”. Об этом журналистам Радио Свобода сообщил сам Алексей Шумак.
Это еще не гражданство, но большой шаг к нему. Через три года наша семья сможет просить украинское гражданство, - сообщил Алексей Шумак.
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По словам Алексея, за этот статус они с женой и дочерью боролись четыре года. Жить в России было невозможно, а в Украине практически нелегально. Поэтому полученный статус много упрощает.
Напомним, МИД работает над законопроектом о двойном гражданстве. Климкин подчеркнул, что легализация двойного гражданства позволит привлечь диаспору к работе в Украине.
Азаров, Янукович, Захарченко и прочие ватные ублюдки, удравшие из Украины, теперь у вас на расии имеют особый статус предателей Украины ))
Это вообще на каком языке? По русски - из России. По украински - з Росії. Репетитора найми. Неуч.
ТОТ КРЕНДЕЛЬ , КОТОРОГО ЗАВАЛИЛИ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД В КУИВЕ , ТОЖЕ ИЗ РОССИИ БЕЖАЛ , СПАСАЛСЯ ...)))