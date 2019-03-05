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Супругам с России в Украине присвоили особенный статус

Комментариев: 10
Супруги Шумаки получили в Украине статус “лиц, которые нуждаются в дополнительной защите”.
Супруги Шумаки уже стали настоящими украинцами
Супруги Шумаки уже стали настоящими украинцами
facebook.com/ashu.ukr

Алексей и Жанна Шумаки были вынуждены покинуть родную Россию после преследований. Дело в том, что супруги не скрывали свою проукраинскую позицию касательно конфликта между странами. 

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Шумаки переехали в Украину, а Государственная миграционная служба присвоила им статус “лиц, нуждающихся в дополнительной защите”. Об этом журналистам Радио Свобода сообщил сам Алексей Шумак.

Это еще не гражданство, но большой шаг к нему. Через три года наша семья сможет просить украинское гражданство, - сообщил Алексей Шумак.

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По словам Алексея, за этот статус они с женой и дочерью боролись четыре года. Жить в России было невозможно, а в Украине практически нелегально. Поэтому полученный статус много упрощает.

Напомним, МИД работает над законопроектом о двойном гражданстве. Климкин подчеркнул, что легализация двойного гражданства позволит привлечь диаспору к работе в Украине.

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Теги: мигранты, Россия, Украина, Шумак, супруги
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Комментариев (10)
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АБАМЧУК    05.03.2019, 11:23
Оценка:  0
АБАМЧУК
У НАС ПРЕДАТЕЛИ БОЛЬШОЙ ЦЕНЕ
Letohradek    05.03.2019, 11:51
Оценка:  +1
Letohradek
Метко подметил!
Азаров, Янукович, Захарченко и прочие ватные ублюдки, удравшие из Украины, теперь у вас на расии имеют особый статус предателей Украины ))
ВосставшийИзБана    05.03.2019, 11:16
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
"Супругам с России"

Это вообще на каком языке? По русски - из России. По украински - з Росії. Репетитора найми. Неуч.
nfhvyt    05.03.2019, 11:12
Оценка:  0
nfhvyt
Думаю в России без всякой доп. защиты они бы были в большей безопасности чем в Украине под защитой ))
nfhvyt    05.03.2019, 11:13
Оценка:  -3
nfhvyt
Скорее всего это трдиционно закончится очередным скандалом.
ВосставшийИзБана    05.03.2019, 11:15
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Ты думаешь?! Не может быть!
Духовный_скреп    05.03.2019, 11:18
Оценка:  0
Духовный_скреп
Амёба думать не может.
BROKER666    05.03.2019, 11:19
Оценка:  -2
BROKER666
рождённый верить киселёвТВ, думать не может - это нонсенс
VSHIVANKA    05.03.2019, 11:32
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НУ ДА ....
ТОТ КРЕНДЕЛЬ , КОТОРОГО ЗАВАЛИЛИ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД В КУИВЕ , ТОЖЕ ИЗ РОССИИ БЕЖАЛ , СПАСАЛСЯ ...)))
ВосставшийИзБана    05.03.2019, 11:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так от же из госдуры.
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