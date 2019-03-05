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Юрий Бойко: После выборов все льготы и соцвыплаты будут восстановлены

Комментариев: 5
Юрий Бойко: После выборов все льготы и соцвыплаты будут восстановлены

Народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил о льготах и соцвыплатах во время рабочей поездки в Полтаву, в ходе которой он пообщался с жителями города.

На встречу с народным депутатом пришло много чернобыльцев. Он отметил, что чернобыльцы были лишены льгот из-за антисоциальной политики нынешней власти.

"В конце 2014-го года решением парламента, одним махом, забрали все льготы: бесплатные лекарства, бесплатный проезд, лечение, скидку 50% на коммунальные услуги. Конечно, мы голосовали против этого. Власть рассказывала, что не хватает денег, что нужно экономить. При этом принимается бюджет, по которому силовым структурам добавили денег, а у чернобыльцев и других незащищенных слоев населения забрали. Это абсолютная несправедливость, и она будет ликвидирована", - подчеркнул оппозиционный политик.

"Мы сразу обратились в Конституционный Суд, чтобы восстановить льготы. Суд восстановил их, но правительство не выполняет данное решение. Это уголовное преступление, и они будут отвечать за него по закону, мы привлечем их к ответственности. Они нарушили решение Конституционного Суда и обокрали людей", - сказал Юрий Бойко.

"Я обещаю, что справедливость будет восстановлена, после смены власти мы вернем чернобыльцам все льготы, которые были до 2014 года. Мы не просто так за это боролись", - резюмировал основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.

Напомним, в июле 2018 г. Конституционный Суд своим решением восстановил социальные гарантии и льготы ликвидаторам и пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Однако власть "не спешит" выполнять это решение.

Отметим, что в Полтаве работает общественная приемная Юрия Бойко. Она находится по адресу ул. Соборности, 78. Приемная работает ежедневно, с 9:30 до 18:00, кроме субботы и воскресенья. Также можно обратиться по телефонам (050) 817-18-88, (053) 260-67-70 или написать на электронную почту u.a.boyko.poltava@gmail.com.

Также в Полтавской области общественные приемные открыты в Кременчуге (проспект Свободы, 30) и Лубнах (проспект Владимирский, 16).

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Комментариев (6)
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weightless    05.03.2019, 11:34
Оценка:  +6
weightless
Неужели, Юрик заплатит из тех денежек,
что на вышках наварил?
MNI1957    05.03.2019, 11:30
Оценка:  0
MNI1957
уже столько наобещал.люди конспектируйте ,потом будет про что почитать, а может быть и напомнить
ВосставшийИзБана    05.03.2019, 11:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Напоминать без толку. Потому что КС вынес решение, что выполнять предвыборные обещания не обязательно.
ВосставшийИзБана    05.03.2019, 11:27
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Кому? Властьимущим?
BROKER666    05.03.2019, 11:23
Оценка:  +3
BROKER666
скорей всего рыгоаналы отменят субсидии, т.к. на каганате такой помощи для малоимущих не предусмотрено
BROKER666    05.03.2019, 11:22
Оценка:  +2
BROKER666
а разве они были отменены?
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