Юрий Бойко: После выборов все льготы и соцвыплаты будут восстановлены

Народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил о льготах и соцвыплатах во время рабочей поездки в Полтаву, в ходе которой он пообщался с жителями города.

На встречу с народным депутатом пришло много чернобыльцев. Он отметил, что чернобыльцы были лишены льгот из-за антисоциальной политики нынешней власти.

"В конце 2014-го года решением парламента, одним махом, забрали все льготы: бесплатные лекарства, бесплатный проезд, лечение, скидку 50% на коммунальные услуги. Конечно, мы голосовали против этого. Власть рассказывала, что не хватает денег, что нужно экономить. При этом принимается бюджет, по которому силовым структурам добавили денег, а у чернобыльцев и других незащищенных слоев населения забрали. Это абсолютная несправедливость, и она будет ликвидирована", - подчеркнул оппозиционный политик.

"Мы сразу обратились в Конституционный Суд, чтобы восстановить льготы. Суд восстановил их, но правительство не выполняет данное решение. Это уголовное преступление, и они будут отвечать за него по закону, мы привлечем их к ответственности. Они нарушили решение Конституционного Суда и обокрали людей", - сказал Юрий Бойко.

"Я обещаю, что справедливость будет восстановлена, после смены власти мы вернем чернобыльцам все льготы, которые были до 2014 года. Мы не просто так за это боролись", - резюмировал основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.

Напомним, в июле 2018 г. Конституционный Суд своим решением восстановил социальные гарантии и льготы ликвидаторам и пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Однако власть "не спешит" выполнять это решение.

Отметим, что в Полтаве работает общественная приемная Юрия Бойко. Она находится по адресу ул. Соборности, 78. Приемная работает ежедневно, с 9:30 до 18:00, кроме субботы и воскресенья. Также можно обратиться по телефонам (050) 817-18-88, (053) 260-67-70 или написать на электронную почту u.a.boyko.poltava@gmail.com.

Также в Полтавской области общественные приемные открыты в Кременчуге (проспект Свободы, 30) и Лубнах (проспект Владимирский, 16).